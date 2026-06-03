Influenciador que relatou OVNI no Paraná vira alvo de ataques e ameaças - (crédito: Reprodução/Internet)

Em poucos dias, Mayk Leão deixou de ser conhecido apenas por compartilhar a rotina de uma chácara no interior do Paraná para se tornar um fenômeno nas redes sociais.

O salto de popularidade aconteceu após a divulgação de vídeos que, segundo ele, mostram um suposto objeto voador não identificado próximo à propriedade onde vive, em uma área rural de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

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Antes da repercussão do caso, o influenciador reunia cerca de 40 mil seguidores interessados principalmente em seus conteúdos sobre o cuidado com os animais da chácara.

Agora, a realidade é outra: seu perfil já ultrapassa a marca de 1,3 milhão de seguidores.

O crescimento da audiência também teve impacto financeiro. Na última segunda-feira (1º), Mayk lançou uma campanha de arrecadação online para auxiliar nos custos de manutenção dos animais que cria.

Até a manhã desta quarta-feira (3), a iniciativa já havia recebido mais de R$ 57 mil em doações.

Mas a visibilidade repentina não trouxe apenas apoio. Em entrevista ao g1, o influenciador revelou que passou a enfrentar uma onda de críticas, ofensas e ameaças desde que os vídeos começaram a viralizar.

Embora afirme ter recebido mensagens de pessoas que dizem ter vivenciado experiências parecidas, ele relata que também se tornou alvo de ataques constantes.

"Os ataques vão vir e... Precisa ter questionamento nas coisas, a gente não pode aceitar tudo também e achar que tudo tá certo. Eu mesmo sou uma pessoa muito questionadora. Mas eu acho que a forma de falar as coisas é na base do respeito, com a forma que você se preocupa com o outro", relatou ele.

A propriedade onde Mayk mora fica em uma região de difícil acesso, alcançada por estrada de terra e com estrutura limitada.

No local não há abastecimento de água encanada nem sinal de telefonia celular. Vivendo sozinho na chácara, ele produz conteúdo sobre o cotidiano ao lado de aproximadamente 280 animais, muitos deles resgatados por uma organização não governamental da qual participa.

Ao relembrar o dia em que teria presenciado o fenômeno, o influenciador contou que começou a notar algo incomum ainda pela manhã, quando observou os animais mais inquietos do que o normal.

Preocupado com a possibilidade de haver algum predador na área, pegou um arco e flechas que mantém na residência e saiu para verificar a situação.

"Eu desci ver o que tava acontecendo, ver se era uma onça, um bicho, um animal selvagem. Os animais estavam correndo pelo terreno. Eu desci e pensei que devia ser alguém passando na estrada. Retornei pra casa normal", disse ele.

Além da repercussão pública, Mayk afirma que o episódio tem afetado sua rotina e seu bem-estar.

Ele relatou dificuldades para dormir tanto pelo receio provocado pela experiência quanto pela quantidade de mensagens e contatos que passou a receber após o caso viralizar.

"Hoje eu tô bem mais calmo, mas não tô conseguindo dormir bem ainda. Já tô há dois dias sem dormir. Primeiro, por tantas pessoas entrando em contato e também pelo medo de dormir.

Minha mente tá muito... Com os sons que eu escutei, o barulho daquela comunicação que eu escutei na mata. Os estalos... Parece que isso está na minha cabeça. É como se eu tivesse recebido algo, não escutado. Algo que veio", disse ele ao g1.