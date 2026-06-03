Influencer que viu suposto OVNI no Paraná faz vaquinha e arrecada fortuna

Influencer que viu OVNI em sítio do Paraná arrecada fortuna com vaquinha online - (crédito: Reprodução/Instagram)

O compartilhamento de vídeos que mostram um suposto objeto voador não identificado (OVNI) transformou Mayk Leão em um dos nomes mais comentados das redes sociais nos últimos dias.

O influenciador afirma ter registrado o fenômeno nas proximidades da fazenda onde vive, em Campo Largo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

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Antes conhecido principalmente pelos conteúdos voltados à rotina rural, Mayk costuma compartilhar com seus seguidores o dia a dia dos cerca de 280 animais resgatados que mantém em sua propriedade.

Entretanto, foram as imagens do alegado OVNI que levaram seu perfil a alcançar uma projeção astronômica na internet.

O crescimento de seguidores ocorreu em ritmo acelerado. Até o final de maio, o criador de conteúdo possuía cerca de 40 mil seguidores. Após a repercussão dos vídeos, esse número disparou para mais de 1,3 milhão.

A visibilidade conquistada também gerou impactos financeiros. Na última segunda-feira (1º), Mayk iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos relacionados aos animais acolhidos na fazenda.

A meta inicial de R$ 1.200 foi atingida rapidamente e, até o fechamento desta matéria, o valor arrecadado já ultrapassava R$ 57 mil.

Entenda

Segundo o influenciador, tudo começou quando ele percebeu atitudes fora do comum entre os animais da propriedade.

Além disso, encontrou uma cerca elétrica danificada e relatou ter ouvido sons incomuns vindos de uma área de mata próxima à residência.

Mais tarde, enquanto estava na varanda de casa, Mayk afirma ter avistado uma estrutura iluminada sobre uma região mais alta do terreno.

Conforme seu relato, o objeto produzia um ruído semelhante ao de engrenagens em funcionamento e possuía um formato que lembrava um olho, além de apresentar uma luz vermelha na parte inferior.

Nas gravações publicadas nas redes sociais, ele descreve o temor provocado pela experiência e conta que chegou a sofrer uma crise de ansiedade após o ocorrido.

O influenciador também afirmou jamais ter presenciado algo parecido. As imagens mostram pontos luminosos surgindo acima das árvores da fazenda.

A repercussão do episódio ultrapassou o ambiente digital e despertou o interesse de especialistas em ufologia.

Integrantes da Agência Nacional e Internacional de Ufologia (ANUBIS) passaram a realizar uma análise inicial tanto dos vídeos quanto dos depoimentos divulgados por Mayk.

O caso ainda motivou uma apuração presencial. Uma equipe liderada pelo ufólogo Dirceu Klemba informou que pretende visitar a propriedade para procurar possíveis evidências físicas relacionadas ao fenômeno.



