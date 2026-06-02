Torcedor que xingou Virginia no Maracanã se pronuncia e faz apelo pelas filhas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após ter seu nome associado ao coro de ofensas direcionado a Virginia Fonseca durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, o influenciador esportivo Morerinha se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre a polêmica.

Em um vídeo divulgado nesta terça-feira (2), ele pediu desculpas à influenciadora e reconheceu que participou de uma atitude inadequada.

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A repercussão começou após a circulação de imagens gravadas nas arquibancadas do estádio. No vídeo, Morerinha aparece ao lado de outro torcedor enquanto são entoados xingamentos contra Virginia.

Em determinado momento, um homem afirma que o influenciador teria sido o responsável por iniciar o coro.

Diante da repercussão, Morerinha surgiu ao lado da esposa para negar que tenha puxado os gritos, mas admitiu que o comportamento foi errado e lamentou o ocorrido.

"Não fui eu que puxei, mas independente de quem puxou de onde veio, quando, quem continuou, está todo mundo errado.

A questão é que está todo mundo errado, eu entendi que eu errei e eu não vou mais cometer esse erro, de verdade Virginia, perdão do fundo do meu coração", declarou.

Durante o pronunciamento, o criador de conteúdo também relatou que já começou a enfrentar consequências pela repercussão do episódio.

Influenciador faz apelo e pede que suas filhas não sejam atacadas

Segundo ele, sua conta no Instagram foi derrubada e familiares passaram a ser alvo de ataques nas redes sociais.

"Só peço, já caiu o meu Instagram já estou sofrendo as consequências que eu tenho que sofrer, só não ataquem as minhas filhas, por favor, só isso que eu peço para vocês porque estão atacando as minhas filhas.

É só isso que eu peço, mas de resto, eu entendi, eu estou erradíssimo, eu estou erradíssimo, eu peço perdão para todas as mulheres, todas, todas, não vou cometer nunca mais esse erro", afirmou.

Antes da controvérsia, Morerinha mantinha uma página voltada ao universo do futebol, com mais de 58 mil seguidores e centenas de publicações relacionadas ao esporte.

Após o vídeo se tornar viral, internautas perceberam que tanto o perfil dele quanto o da companheira, que também participava da produção de conteúdo, deixaram de ficar disponíveis na plataforma.





????VEJA: Suposto responsável por puxar coro de ofensas contra Virginia pede desculpas. pic.twitter.com/5EUXS34tNk — CHOQUEI (@choquei) June 2, 2026



