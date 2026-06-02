Luana Piovani choca ao defender Virginia: 'Bosta de influencer, mas é ser humano' - (crédito: Instagram)

Conhecida pelas críticas frequentes a Virginia Fonseca, Luana Piovani adotou um tom diferente nesta terça-feira (2) ao comentar os xingamentos direcionados à influenciadora durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã.

Apesar de manter algumas ressalvas em relação à empresária, a atriz afirmou que os ataques ultrapassaram qualquer limite aceitável.

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Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Luana disse ter ficado impactada ao assistir às imagens da torcida entoando ofensas contra Virginia logo após um dos gols marcados por Vini Jr., ex-namorado da influenciadora.

"Eu vi essa cena e fiquei estarrecida, me deu uma mágoa na boca na hora. Nossa, senhora, como pode, né? Como homem hétero, não se educa? Eles não conseguem entender que eles têm que aprender a conviver em sociedade?

É muito impressionante o que foi aquela cena. O Maracanã ainda é o maior estádio do mundo, que eu lembro de uma conversa dessa", declarou.

A atriz continuou o desabafo classificando o episódio como agressivo e desrespeitoso.

"Que cena bizarra, horrorosa, agressiva, desconcertante da torcida gritando o nome da coitada, da pobre menina rica.

Cara, que coisa horrível, como é que pode? Como é que se sentem nesse direito? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito desrespeitoso e com todas as mulheres", afirmou.

Durante o relato, Luana também fez uma associação com uma situação vivida por ela após denunciar uma agressão e obter uma medida protetiva contra o ex-companheiro, o ator Dado Dolabella.

Segundo a artista, em determinada ocasião, ela também foi alvo de ofensas públicas quando frequentava um estabelecimento no Rio de Janeiro.

"Logo depois de eu ter sido agredida, eu tinha uma medida protetiva, fui fazer denúncia, IML. Aí, o meu agressor, não tem medo de punição, de polícia, de lei, então ele sempre brincava com essa coisa.

Uma vez eu tava no baixo Leblon, ele chegou após o jogo do Flamengo, ele tava do meu lado, ele não poderia estar naquele estabelecimento, uma vez que eu estava no da frente.

Aí eu chamei a polícia, só que antes da polícia chegar, eles viram a movimentação, aí ele e os amigos, os familiares, acharam por bem começarem a gritar 'Luana piranha', com o Baixo Leblon lotado. Eu fiquei olhando aquilo, estarrecida, foi a mesma sensação que tive olhando aquela torcida", relembrou.

Ao encerrar a sequência de vídeos, Luana voltou a fazer críticas à influenciadora, mas ressaltou que discordâncias não justificam agressões ou humilhações públicas.

"Não gosta dela? Não segue! Não compra o produto dela, não faz dela a maior influencer do Brasil, mas antes dela ser uma bosta de influencer, que só influencia merda, ela é uma mulher, um ser humano e merece respeito. Foi horrível", concluiu.