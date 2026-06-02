InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Autor famoso da Globo acusado de paquerar homem sarado na web se pronuncia

Escritor não deixou os rumores passarem batido na web

Autor famoso da Globo acusado de paquerar homem sarado na web se pronuncia - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Autor famoso da Globo acusado de paquerar homem sarado na web se pronuncia - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Walcyr Carrasco veio a público para alertar seus seguidores sobre perfis falsos que estariam utilizando seu nome e identidade nas redes sociais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O autor de novelas afirmou que algumas dessas contas têm feito publicações e comentários como se fossem dele, o que motivou um pedido de ajuda aos fãs.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em comunicado divulgado em suas plataformas digitais, o escritor pediu que usuários denunciem qualquer perfil suspeito que esteja se passando por ele.

"Amigos, existem perfis falsos se passando por mim nas redes sociais e fazendo comentários que não foram feitos por mim. Peço que denunciem essas contas caso as encontrem. Agradeço muito a ajuda de todos", escreveu.

O esclarecimento foi publicado após uma situação que repercutiu amplamente na internet e colocou o nome de Walcyr entre os assuntos comentados nas redes.

A polêmica surgiu quando um suposto comentário atribuído ao novelista começou a circular entre internautas.

A mensagem, publicada por uma conta que utilizava sua identidade, apareceu durante uma transmissão ao vivo de um homem sem camisa e dizia: "Me diga, tenho uma proposta".

Com a repercussão do caso, Walcyr decidiu se pronunciar para deixar claro que não é responsável pelas interações feitas pelos perfis falsos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/06/2026 10:44 / atualizado em 02/06/2026 11:15
SIGA
x