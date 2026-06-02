Autor famoso da Globo acusado de paquerar homem sarado na web se pronuncia - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Walcyr Carrasco veio a público para alertar seus seguidores sobre perfis falsos que estariam utilizando seu nome e identidade nas redes sociais.

O autor de novelas afirmou que algumas dessas contas têm feito publicações e comentários como se fossem dele, o que motivou um pedido de ajuda aos fãs.

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Em comunicado divulgado em suas plataformas digitais, o escritor pediu que usuários denunciem qualquer perfil suspeito que esteja se passando por ele.

"Amigos, existem perfis falsos se passando por mim nas redes sociais e fazendo comentários que não foram feitos por mim. Peço que denunciem essas contas caso as encontrem. Agradeço muito a ajuda de todos", escreveu.

O esclarecimento foi publicado após uma situação que repercutiu amplamente na internet e colocou o nome de Walcyr entre os assuntos comentados nas redes.

A polêmica surgiu quando um suposto comentário atribuído ao novelista começou a circular entre internautas.

A mensagem, publicada por uma conta que utilizava sua identidade, apareceu durante uma transmissão ao vivo de um homem sem camisa e dizia: "Me diga, tenho uma proposta".

Com a repercussão do caso, Walcyr decidiu se pronunciar para deixar claro que não é responsável pelas interações feitas pelos perfis falsos.