João Guilherme toma atitude após suposta associação de Virginia ao PCC vir à tona

Uma interação de João Guilherme nas redes sociais acabou chamando a atenção dos internautas e reacendendo especulações sobre sua relação com Virginia Fonseca.
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O ator curtiu uma publicação que faz críticas à influenciadora e aborda a recente repercussão envolvendo seu nome após notícias sobre uma investigação da Polícia Federal e uma possível relação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
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O gesto ocorreu poucos dias depois de João revelar publicamente que não recebeu convite para a festa de aniversário de Maria Alice, sua sobrinha e filha de Zé Felipe com Virginia.
Desde então, qualquer movimentação envolvendo os dois passou a ser observada de perto pelos seguidores.
A publicação curtida pelo artista foi feita pelo jornalista Rener Oliveira e traz uma análise sobre a busca por visibilidade na era das redes sociais.
No texto, o comunicador questiona o impacto da fama e cita Virginia como exemplo dentro desse contexto.
"Será que estamos diante de uma sociedade cujo fracasso já não é apenas político e econômico, mas moral?", questiona.
Ao longo da reflexão, o jornalista menciona episódios recentes ligados à influenciadora, como as vaias recebidas no Maracanã e a repercussão da investigação envolvendo seu nome.
Em outro trecho, afirma que "ser amado, odiado ou investigado importa menos do que continuar sendo visto".
"Porque desaparecer parece ter se tornado o único fracasso imperdoável do nosso tempo", encerra.
A curtida de João Guilherme rapidamente repercutiu entre usuários das redes sociais, que passaram a debater se a atitude representaria uma indireta para a ex-cunhada ou apenas uma concordância com a mensagem publicada.
Nos comentários compartilhados por perfis de entretenimento, as opiniões ficaram divididas.
"Certíssimo. Nunca vi a Virgínia vir a público falar ou defender as mulheres. Incentivar algo que não seja jogos de aposta", escreveu uma usuária.
Já outra pessoa avaliou a situação de forma diferente: "Errado esse texto não está, mas ele não precisava curtir. Tá só atacando ela de forma indireta".
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