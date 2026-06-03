Yasmin Brunet faz relato impactante sobre OVNIs e ETs: 'Já vi 3' - (crédito: Instagram/Internet)

Enquanto o suposto avistamento de um OVNI em uma propriedade rural no Paraná segue repercutindo nas redes sociais, a influenciadora Yasmin Brunet voltou a manifestar publicamente suas crenças sobre a existência de vida extraterrestre.

A modelo comentou o caso envolvendo Mayk Leão, cujos relatos viralizaram nos últimos dias, e afirmou acreditar que seres alienígenas convivem com os humanos na Terra.

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Por meio de publicações na rede social X, a ex-participante do BBB declarou que extraterrestres estariam presentes no planeta há muito tempo e que alguns deles seriam capazes de assumir aparência humana.

"Eles estão aqui há muito tempo já. Muito mesmo. Difícil falar sobre isso sem parecer doida, mas realmente tem ETs fingindo que são pessoas. Eles são shapeshifters", escreveu.

Ao comentar especificamente as imagens compartilhadas por Mayk Leão, Yasmin disse não ter se surpreendido com o episódio.

Segundo ela, relatos envolvendo objetos voadores não identificados seriam mais comuns do que muitas pessoas imaginam.

"Vocês que estão perguntando sobre a filmagem do OVNI no Paraná, achei legal, mas acho comum hoje em dia. Quase todo mundo já viu OVNIs, eu mesma já vi 3.

Acho surreal quem até hoje não acredita. Se quiserem mesmo saber mais, pesquisem sobre os Anunnakis", conclui.

A manifestação da influenciadora ocorreu pouco depois de ela publicar uma selfie nas redes sociais acompanhada por referências visuais a aliens e naves espaciais.

Essa não foi a primeira vez que Yasmin abordou o tema recentemente. Na semana anterior, ela já havia comentado sobre arquivos relacionados a OVNIs divulgados pelo Pentágono em maio deste ano.

Na ocasião, sugeriu que futuras revelações poderiam causar ainda mais impacto entre o público.

"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de OVNIs que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem ETs aqui na Terra fingindo que são humanos…", escreveu.