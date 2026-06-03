Anitta toma atitude e emociona influenciador que avistou OVNI no Paraná - (crédito: Instagram)

A repercussão em torno do suposto avistamento de um OVNI no interior do Paraná chegou até Anitta.

O influenciador Mayk Leão contou aos seguidores que recebeu uma mensagem da cantora após os vídeos e relatos sobre o fenômeno viralizarem nas redes sociais.

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A revelação foi feita nesta terça-feira (2), quando o criador de conteúdo compartilhou em seus Stories uma captura de tela mostrando o contato da artista.

Surpreso com a situação, Mayk publicou a imagem acompanhada da frase "Meu Deus" e de um emoji demonstrando emoção.

Na mensagem exibida pelo influenciador, Anitta oferecia apoio diante da repercussão do caso. "Querido, se você precisar de alguma ajuda estou à disposição", escreveu a cantora.

Embora tenha comemorado publicamente a interação, Mayk acabou removendo a publicação poucas horas depois, sem explicar o motivo da decisão.

Entenda

O episódio que chamou a atenção da artista começou no fim de semana de maio, quando o influenciador relatou uma série de acontecimentos incomuns em sua propriedade rural, localizada em Campo Largo, no Paraná.

Segundo ele, tudo teve início após notar um comportamento diferente entre os animais que vivem no sítio.

Ao acordar, encontrou os bichos agitados e demonstrando sinais de inquietação, o que despertou preocupação e curiosidade sobre o que poderia estar acontecendo.

Posteriormente, Mayk afirmou ter encontrado a cerca elétrica da propriedade danificada.

Sem identificar imediatamente a causa do problema, passou a considerar a possibilidade de que algo tivesse atravessado o local e seguido em direção a uma área de mata próxima.

Ainda de acordo com seu relato, sons incomuns teriam sido ouvidos ao longo do dia vindos da vegetação que cerca o terreno.

Já durante a noite, o influenciador registrou imagens de luzes observadas à distância, em uma região próxima ao rio e à mata.

Conforme contou, o objeto permaneceu visível por alguns minutos, aparentemente imóvel, antes de desaparecer.

Mayk também relatou ter avistado uma segunda estrutura luminosa, que descreveu como maior do que a primeira.

Segundo sua versão, o objeto apresentava diversas luzes coloridas, incluindo pontos vermelhos, e possuía um formato semelhante ao de um olho.



