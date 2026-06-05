Afinal, o que algumas religiões pensam e dizem sobre ETs e OVNIs - (crédito: Reprodução/Internet)

Desde os tempos mais remotos, a humanidade contempla o céu em busca de respostas para perguntas que parecem atravessar os séculos: estamos sozinhos no universo?

Quem seriam os seres descritos em relatos de aparições misteriosas? Os chamados OVNIs despertam fascínio, temor e curiosidade.

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O assunto está em alta após o influenciador Mayk Leão registrar um suposto OVNI (Objeto Voador Não Identificado) nos últimos dias.

Pai Flávio Ty Odé explica que, enquanto a ciência busca evidências concretas para explicar tais fenômenos, diversas correntes espiritualistas e religiosas oferecem interpretações que ultrapassam os limites da matéria.

"No Brasil, as religiões de matriz africana apresentam uma visão singular sobre a relação entre o mundo visível e o invisível, permitindo reflexões profundas sobre a possibilidade de seres mais evoluídos e sua conexão com a evolução espiritual da humanidade".

Segundo ele, dentro de tradições como a Umbanda e o Candomblé, a existência de múltiplos planos da realidade é amplamente reconhecida.

Nesses sistemas religiosos, os Orixás não são compreendidos como extraterrestres no sentido moderno do termo, mas como forças divinas e inteligências cósmicas que regem aspectos da natureza e da vida humana.

"Algumas correntes espiritualistas contemporâneas interpretam relatos de seres luminosos ou visitantes celestes como manifestações de consciências evoluídas, capazes de transitar entre diferentes dimensões da existência", destaca.

Pai Flávio reflete que, sob essa perspectiva, muitos acreditam que os seres descritos em fenômenos ufológicos poderiam representar estágios avançados da evolução espiritual, assim como os guias espirituais manifestados na mediunidade.

"Exus e Pombagiras, por exemplo, são entidades que trabalham na evolução moral e energética dos seres humanos. Embora não sejam vistos pelas tradições afro-brasileiras como visitantes de outros planetas, algumas interpretações esotéricas sugerem que toda consciência evoluída faz parte de uma mesma hierarquia universal, atuando em diferentes planos e formas de manifestação".

Ainda segundo Pai Flávio Ty Odé, essa ideia encontra paralelos em antigas narrativas espalhadas pelo mundo.

Ele diz que a lendária Atlântida, descrita por filósofos antigos como uma civilização avançada desaparecida sob as águas, é frequentemente associada por correntes espiritualistas a um povo detentor de conhecimentos elevados sobre energia, espiritualidade e tecnologia.

"Segundo algumas crenças, seus sobreviventes teriam influenciado diversas culturas posteriores, transmitindo saberes sagrados que acabaram preservados em diferentes tradições religiosas".

Ele pondera que, da mesma forma, as civilizações astecas e outros povos mesoamericanos registraram em seus mitos a presença de seres vindos dos céus, portadores de conhecimento e transformação.

"Para alguns estudiosos do simbolismo religioso, esses relatos representam arquétipos da conexão entre o humano e o divino; para outros, poderiam ser memórias distorcidas de contatos com inteligências superiores".

O pai de santo afirma que no Oriente, a tradição hindu apresenta talvez uma das mais ricas cosmologias da humanidade.

Textos milenares descrevem diferentes mundos, seres celestiais, veículos voadores conhecidos como “vimanas” e níveis variados de evolução espiritual.

"A filosofia indiana ensina que a alma percorre um longo caminho evolutivo através de inúmeras existências, aproximando-se gradualmente da consciência divina. Essa visão dialoga com conceitos presentes em diversas correntes espiritualistas brasileiras, que entendem a evolução como um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento".

Ele diz que quando observamos essas narrativas em conjunto, surge uma fascinante hipótese simbólica: talvez os relatos de seres celestes, divindades, espíritos e visitantes misteriosos sejam diferentes formas culturais de descrever uma mesma realidade transcendental.

"O que um povo chamou de deuses, outro chamou de ancestrais, outro de espíritos, e a sociedade moderna passou a chamar de extraterrestres. Cada linguagem reflete a compreensão disponível em sua época".

"Ao final, independentemente da existência objetiva dos OVNIs ou de civilizações perdidas, a grande lição presente nessas tradições parece apontar para a evolução da consciência.

As religiões de matriz africana ensinam que a verdadeira transformação ocorre por meio do equilíbrio, da caridade, da ancestralidade e do respeito às forças sagradas da criação.

Assim, mais importante do que descobrir quem habita as estrelas talvez seja compreender a própria jornada espiritual da humanidade.

Nesse encontro entre céu, terra e espírito, os mistérios continuam vivos, convidando cada geração a buscar conhecimento, sabedoria e evolução", completa.

Influencer que viu suposto OVNI no Paraná faz vaquinha e arrecada fortuna

O compartilhamento de vídeos que mostram um suposto objeto voador não identificado (OVNI) transformou Mayk Leão em um dos nomes mais comentados das redes sociais nos últimos dias.

O influenciador afirma ter registrado o fenômeno nas proximidades da fazenda onde vive, em Campo Largo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Antes conhecido principalmente pelos conteúdos voltados à rotina rural, Mayk costuma compartilhar com seus seguidores o dia a dia dos cerca de 280 animais resgatados que mantém em sua propriedade.

Entretanto, foram as imagens do alegado OVNI que levaram seu perfil a alcançar uma projeção astronômica na internet.

O crescimento de seguidores ocorreu em ritmo acelerado. Até o final de maio, o criador de conteúdo possuía cerca de 40 mil seguidores. Após a repercussão dos vídeos, esse número disparou para mais de 1,3 milhão.

A visibilidade conquistada também gerou impactos financeiros. Na última segunda-feira (1º), Mayk iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar nos custos relacionados aos animais acolhidos na fazenda.

A meta inicial de R$ 1.200 foi atingida rapidamente e, até o fechamento desta matéria, o valor arrecadado já ultrapassava R$ 90 mil.

Entenda

Segundo o influenciador, tudo começou quando ele percebeu atitudes fora do comum entre os animais da propriedade.

Além disso, encontrou uma cerca elétrica danificada e relatou ter ouvido sons incomuns vindos de uma área de mata próxima à residência.

Mais tarde, enquanto estava na varanda de casa, Mayk afirma ter avistado uma estrutura iluminada sobre uma região mais alta do terreno.

Conforme seu relato, o objeto produzia um ruído semelhante ao de engrenagens em funcionamento e possuía um formato que lembrava um olho, além de apresentar uma luz vermelha na parte inferior.

Nas gravações publicadas nas redes sociais, ele descreve o temor provocado pela experiência e conta que chegou a sofrer uma crise de ansiedade após o ocorrido.

O influenciador também afirmou jamais ter presenciado algo parecido. As imagens mostram pontos luminosos surgindo acima das árvores da fazenda.

A repercussão do episódio ultrapassou o ambiente digital e despertou o interesse de especialistas em ufologia.

Integrantes da Agência Nacional e Internacional de Ufologia (ANUBIS) passaram a realizar uma análise inicial tanto dos vídeos quanto dos depoimentos divulgados por Mayk.

O caso ainda motivou uma apuração presencial. Uma equipe liderada pelo ufólogo Dirceu Klemba informou que pretende visitar a propriedade para procurar possíveis evidências físicas relacionadas ao fenômeno.