Ator famoso da Globo decide se internar em clínica de reabilitação após recaída

Após um episódio que gerou polêmica durante um evento no interior do Rio de Janeiro, o ator Rafael Cardoso decidiu interromper a rotina para se dedicar integralmente ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A medida foi anunciada pelo próprio ator nas redes sociais, onde ele revelou ter ingressado voluntariamente em uma clínica de reabilitação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A decisão veio na esteira de uma recaída admitida pelo artista. Em um vídeo publicado para os seguidores, Rafael apareceu emocionado e chegou a chorar ao se despedir dos familiares antes de iniciar o tratamento.
"Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", afirmou. Segundo o ator, a busca por ajuda especializada ocorreu por iniciativa própria.
Ele explicou que pretende permanecer afastado enquanto considerar necessário para concluir o processo de recuperação, destacando que a escolha também foi motivada pelo desejo de estar bem para os filhos e demais familiares.
Polêmica em lançamento de filme
O anúncio aconteceu poucos dias depois de uma situação registrada em Volta Redonda.
No último sábado (30), Rafael participava de atividades relacionadas ao lançamento do filme "Sexo e Destino", adaptação inspirada em uma obra psicografada por Chico Xavier da qual integra o elenco.
Pessoas que acompanharam o evento relataram que o artista apresentava sinais compatíveis com embriaguez ao chegar ao local.
Conforme os relatos, ele teria enfrentado dificuldades para cumprir compromissos previstos na programação, incluindo uma palestra destinada ao público.
A situação ficou tão insustentável que levou os responsáveis pela organização mandarem o ator voltar para casa.
Saiba Mais
- Mariana Morais Juliette enfrenta perrengue em voo com adolescentes e professores intervêm
- Mariana Morais Afinal, o que algumas religiões pensam e dizem sobre ETs e OVNIs?
- Mariana Morais Modelo brasileira expõe momentos íntimos com Lewis Hamilton e faz revelação
- Mariana Morais Ao vivo, jornalista da Band detona perdão judicial concedido à mãe de Henry Borel
- Mariana Morais Pai de Tainá Militão esculacha a própria filha após revelação vir à tona