Ator famoso da Globo decide se internar em clínica de reabilitação após recaída - (crédito: Instagram)

Após um episódio que gerou polêmica durante um evento no interior do Rio de Janeiro, o ator Rafael Cardoso decidiu interromper a rotina para se dedicar integralmente ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo.

A medida foi anunciada pelo próprio ator nas redes sociais, onde ele revelou ter ingressado voluntariamente em uma clínica de reabilitação.

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A decisão veio na esteira de uma recaída admitida pelo artista. Em um vídeo publicado para os seguidores, Rafael apareceu emocionado e chegou a chorar ao se despedir dos familiares antes de iniciar o tratamento.

"Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos, né? Das minhas questões. E, no final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta", afirmou. Segundo o ator, a busca por ajuda especializada ocorreu por iniciativa própria.

Ele explicou que pretende permanecer afastado enquanto considerar necessário para concluir o processo de recuperação, destacando que a escolha também foi motivada pelo desejo de estar bem para os filhos e demais familiares.

Polêmica em lançamento de filme

O anúncio aconteceu poucos dias depois de uma situação registrada em Volta Redonda.

No último sábado (30), Rafael participava de atividades relacionadas ao lançamento do filme "Sexo e Destino", adaptação inspirada em uma obra psicografada por Chico Xavier da qual integra o elenco.

Pessoas que acompanharam o evento relataram que o artista apresentava sinais compatíveis com embriaguez ao chegar ao local.

Conforme os relatos, ele teria enfrentado dificuldades para cumprir compromissos previstos na programação, incluindo uma palestra destinada ao público.

A situação ficou tão insustentável que levou os responsáveis pela organização mandarem o ator voltar para casa.