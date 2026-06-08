Equipe de Maiara toma atitude após cantora preocupar público com aparência

Equipe de Maiara se pronuncia após cantora preocupar público com aparência - (crédito: Instagram)

A equipe da cantora Maiara se pronunciou após a famosa se tornar alvo de uma série de comentários nas redes sociais em razão de um vídeo que viralizou nos últimos dias.

Nas imagens, registradas durante sua chegada a Querência, no Mato Grosso, a sertaneja aparece desembarcando de um avião particular antes de cumprir compromissos profissionais na cidade.

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A repercussão do vídeo levou internautas a fazerem observações sobre a aparência da artista, gerando uma onda de debates nas plataformas digitais.

Diante da situação, a assessoria da integrante da dupla com Maraísa divulgou uma nota para rebater especulações e garantir que ela está bem.

Segundo o comunicado, Maiara “goza de plena saúde e integridade”. A equipe também afirmou que conteúdos compartilhados por alguns perfis nas redes sociais teriam sido editados de forma a transmitir uma percepção equivocada sobre a condição física da cantora.

De acordo com os representantes da artista, houve a divulgação de materiais com “cortes descontextualizados e edições tendenciosas”, o que teria contribuído para a construção de uma “falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada”.

Ainda conforme a nota, medidas jurídicas já começaram a ser adotadas contra os responsáveis pelas publicações consideradas prejudiciais à imagem da cantora.

A assessoria também agradeceu aos admiradores e usuários que se posicionaram em defesa da artista durante a repercussão do caso.

No vídeo que motivou a polêmica, Maiara surge caminhando após deixar a aeronave e cumprimenta uma pessoa que a aguardava no local.

Vestindo roupas casuais, ela segue à frente da irmã, Maraísa, em direção ao compromisso profissional.

Entre os comentários que circularam nas redes, alguns usuários demonstraram preocupação com a aparência da cantora.

Um internauta chegou a afirmar que ela estaria “irreconhecível”. Em contrapartida, muitos fãs criticaram os julgamentos e saíram em defesa da sertaneja.

“Gente! Ela não está perdendo cabelo. Ela já explicou várias vezes sobre o que ela passa”, escreveu uma seguidora.

Outros usuários também pediram mais cautela antes de tirar conclusões sobre a vida pessoal da artista.

“Vale lembrar que nem toda dor é visível. Às vezes, a pessoa não está 'acabada'; está carregando um luto, uma perda, uma tristeza profunda ou uma batalha que ninguém conhece”, ponderou uma internauta.



