InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Equipe de Maiara toma atitude após cantora preocupar público com aparência

Cantora também foi alvo de duras críticas por parte do público

Equipe de Maiara se pronuncia após cantora preocupar público com aparência - (crédito: Instagram)
Equipe de Maiara se pronuncia após cantora preocupar público com aparência - (crédito: Instagram)

A equipe da cantora Maiara se pronunciou após a famosa se tornar alvo de uma série de comentários nas redes sociais em razão de um vídeo que viralizou nos últimos dias.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nas imagens, registradas durante sua chegada a Querência, no Mato Grosso, a sertaneja aparece desembarcando de um avião particular antes de cumprir compromissos profissionais na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A repercussão do vídeo levou internautas a fazerem observações sobre a aparência da artista, gerando uma onda de debates nas plataformas digitais.

Diante da situação, a assessoria da integrante da dupla com Maraísa divulgou uma nota para rebater especulações e garantir que ela está bem.

Segundo o comunicado, Maiara “goza de plena saúde e integridade”. A equipe também afirmou que conteúdos compartilhados por alguns perfis nas redes sociais teriam sido editados de forma a transmitir uma percepção equivocada sobre a condição física da cantora.

De acordo com os representantes da artista, houve a divulgação de materiais com “cortes descontextualizados e edições tendenciosas”, o que teria contribuído para a construção de uma “falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada”.

Ainda conforme a nota, medidas jurídicas já começaram a ser adotadas contra os responsáveis pelas publicações consideradas prejudiciais à imagem da cantora.

A assessoria também agradeceu aos admiradores e usuários que se posicionaram em defesa da artista durante a repercussão do caso.

No vídeo que motivou a polêmica, Maiara surge caminhando após deixar a aeronave e cumprimenta uma pessoa que a aguardava no local.

Vestindo roupas casuais, ela segue à frente da irmã, Maraísa, em direção ao compromisso profissional.

Entre os comentários que circularam nas redes, alguns usuários demonstraram preocupação com a aparência da cantora.

Um internauta chegou a afirmar que ela estaria “irreconhecível”. Em contrapartida, muitos fãs criticaram os julgamentos e saíram em defesa da sertaneja.

“Gente! Ela não está perdendo cabelo. Ela já explicou várias vezes sobre o que ela passa”, escreveu uma seguidora.

Outros usuários também pediram mais cautela antes de tirar conclusões sobre a vida pessoal da artista.

“Vale lembrar que nem toda dor é visível. Às vezes, a pessoa não está 'acabada'; está carregando um luto, uma perda, uma tristeza profunda ou uma batalha que ninguém conhece”, ponderou uma internauta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 08/06/2026 08:16
SIGA
x