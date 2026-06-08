Carolina Dieckmmann faz alerta após correr risco de vida com infecção grave - (crédito: TV Globo/Instagram)

Após preocupar os fãs ao ser internada recentemente, Carolina Dieckmann apareceu nas redes sociais para explicar o que aconteceu e atualizar seu quadro de saúde.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a atriz revelou que recebeu o diagnóstico de pielonefrite, uma infecção renal provocada por uma infecção urinária que não apresentou sintomas perceptíveis nos estágios iniciais.

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Segundo a artista, o problema só foi identificado quando o quadro já havia evoluído e passou a provocar manifestações mais severas.

Entre os sintomas enfrentados por ela estavam febre alta e dores intensas na região lombar.

Ao relembrar o episódio, Carolina contou que inicialmente acreditava estar lidando com uma virose.

A suspeita surgiu justamente em um período em que ela se preparava para viajar para uma área de difícil acesso, o que a levou a buscar avaliação médica antes do embarque.

“Eu tive uma pielonefrite, uma infecção no rim. Ela veio de uma infecção urinária assintomática. Eu não senti nada. Quando percebi, já estava com 39 graus de febre e dor na lombar”, contou.

A decisão de procurar atendimento acabou sendo determinante para que o diagnóstico fosse realizado rapidamente.

Durante a consulta, os médicos explicaram à atriz que a demora no tratamento poderia trazer consequências ainda mais graves.

Carolina relatou que foi alertada sobre a possibilidade de a infecção evoluir para uma septicemia, condição conhecida popularmente como infecção generalizada.

Conforme explicou, o risco aumenta quando a bactéria se espalha pelo organismo sem o uso adequado de antibióticos.

“Quanto mais você demora a entrar com o antibiótico certo, mais fácil aquela bactéria ir tomando conta do corpo. Isso pode evoluir para uma septicemia e colocar a vida da pessoa em risco”, explicou ela.

A atriz também aproveitou o momento para conscientizar os seguidores sobre a importância de investigar episódios de febre persistente, em vez de apenas tentar controlar os sintomas com medicamentos.

“Febre é um sinal importante de que o corpo está tentando combater alguma coisa. Procurar um médico e fazer exames pode evitar complicações mais graves”, alertou.

Apesar do susto e da internação, Carolina afirmou que sua recuperação tem evoluído de forma positiva.

Ela explicou que ainda enfrenta algumas consequências da infecção, mas vem apresentando melhora progressiva sob acompanhamento médico.

“Estou cada vez um pouquinho melhor. Ainda não estou totalmente boa porque foi uma infecção grande, então ainda está tudo meio inflamado. Mas estou me cuidando”, afirmou.