Conheça os sintomas da infecção grave que acometeu Carolina Dieckmmann - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após revelar que precisou ser internada devido a uma pielonefrite, Carolina Dieckmmann chamou a atenção dos seguidores para os riscos da doença e a importância do diagnóstico precoce.

A atriz contou que a infecção teve origem em um quadro urinário que não apresentou sintomas perceptíveis, o que dificultou a identificação do problema nos estágios iniciais.

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Quando os sinais surgiram, o quadro já havia evoluído significativamente. Segundo a artista, a situação exigiu atendimento médico urgente devido ao risco de complicações graves, incluindo a possibilidade de uma sepse, condição popularmente conhecida como infecção generalizada.

Mas o que é a pielonefrite e quais seus sintomas?

A doença é uma infecção bacteriana que atinge os rins e, na maioria dos casos, ocorre quando bactérias presentes no trato urinário conseguem migrar da bexiga para os rins.

Considerada uma das formas mais graves de infecção urinária, ela exige tratamento rápido para evitar consequências mais sérias.

Entre os sintomas mais comuns estão febre alta, calafrios, dores na região lombar ou próxima aos rins, mal-estar, náuseas, vômitos, ardência ao urinar e aumento da frequência urinária.

Em alguns casos, porém, a infecção urinária inicial pode não apresentar sinais evidentes, como aconteceu com Carolina Dieckmann.

O diagnóstico costuma ser realizado por meio de exames laboratoriais, principalmente o exame de urina.

Dependendo da gravidade do quadro, o médico também pode solicitar exames de sangue e exames de imagem para avaliar o comprometimento dos rins.

O tratamento geralmente envolve o uso de antibióticos, além de hidratação adequada e acompanhamento médico.

Nos casos mais severos, pode ser necessária a internação hospitalar para monitoramento e administração de medicamentos intravenosos.

Especialistas alertam que a falta de tratamento pode provocar danos permanentes aos rins e favorecer a disseminação da infecção para outras partes do organismo.

Quando isso acontece, o paciente pode desenvolver sepse, uma condição potencialmente fatal que exige intervenção médica imediata.