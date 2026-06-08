Gustavo Mioto se recusa a tirar foto com Ana Castela e gera climão - (crédito: Instagram)

Um momento tenso envolvendo Gustavo Mioto e Ana Castela nos bastidores do São João da Thay, realizado no último fim de semana, repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

O episódio ganhou força após um vídeo compartilhado por Thaynara OG viralizar no domingo (7).

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Nas imagens, a influenciadora aparece posando para fotos ao lado de Gustavo Mioto durante o evento.

Enquanto o registro era feito, um fotógrafo sugeriu que Ana Castela também participasse do clique, reunindo os dois artistas que viveram um relacionamento amoroso no passado.

“É a foto de milhões! Então manda a moça do palco descer e vir para a foto também”, brincou o profissional ao sugerir o encontro dos ex-namorados diante das câmeras.

A situação gerou risadas entre os presentes, e Thaynara OG, que também já teve um relacionamento com Mioto, entrou na brincadeira. “Vai lá, tenta, não é tu que consegue tudo?”, disse ela ao fotógrafo.

Foi então que o sertanejo descartou a possibilidade da foto acontecer. “Não precisa pedir, não precisa pedir, essa foto você não vai conseguir”, respondeu o cantor.

Sem insistir na ideia, Thaynara comentou em tom descontraído: “É, realmente o negócio foi mais feio [entre os dois]...”.

A repercussão do vídeo foi imediata nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter. Muitos usuários criticaram a postura de Gustavo Mioto e associaram a recusa ao fim do relacionamento com Ana Castela.

“Mimadinho, fazia a menina de ioiô, quando ela resolveu meter o pé ele achou ruim ainda”, escreveu um internauta.

Outro usuário também ironizou a situação. “Ele não supera o chute que a Ana deu né”, alfinetou.



