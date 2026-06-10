Bella Longuinho toma atitude após ser espancada pelo namorado em festa - (crédito: Instagram)

Bella Longuinho usou as redes sociais na noite da última terça-feira (9) para revelar o fim de seu relacionamento com Wil Leite.

Em um relato emocionado aos seguidores, a influenciadora afirmou que tomou a atitude de terminar o namoro após ter sido vítima de uma agressão durante um evento público.

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Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Bella explicou que optou por se pronunciar após perceber que a informação já começava a circular em páginas e veículos de entretenimento.

Abalada, ela relatou o impacto emocional causado pela situação.

"Muita gente já está sabendo, já está saindo em alguns sites. E realmente, eu fui agredida pelo meu namorado numa festa em público, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida", disse.

Segundo a influenciadora, o episódio teria ocorrido no último domingo (7). Após o acontecimento, ela tentou conversar com o então companheiro, que chegou a pedir desculpas pelo comportamento. Ainda assim, Bella afirmou que não considera possível retomar a relação após o ocorrido.

"Eu me senti muito mal. Eu tentei conversar e tudo mais, e ele me pediu perdão, mas, enfim, eu acho que é uma coisa imperdoável. Nunca conseguiria perdoar uma coisa dessa. É uma coisa horrível, que eu não desejo que ninguém passe na vida. E é isso, gente, acabou", completou.

Ao finalizar o desabafo, a criadora de conteúdo aproveitou para deixar uma mensagem de conscientização para pessoas que enfrentam situações de violência em relacionamentos.

Ela reforçou a importância de denunciar agressões e não permanecer em silêncio diante desse tipo de comportamento.

"Não se calem, não aceitem agressão nenhuma, e eu não ficaria calada numa situação dessa, e eu quero que vocês saibam o motivo do término do meu relacionamento [...] Nunca aceite nenhum tipo de agressão na vida de vocês porque gente não muda", encerrou.

Após a repercussão do pronunciamento, seguidores notaram que Wil Leite desativou sua conta nas redes sociais.

O relacionamento havia começado em janeiro deste ano, poucos meses depois de Bella Longuinho realizar sua cirurgia de transição de gênero na Tailândia.