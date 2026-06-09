Influenciador deixa peixe de estimação cair em ralo e é detonado na web - (crédito: Instagram)

Uma tentativa de cuidar de um peixe de estimação acabou se transformando em uma grande dor de cabeça para Álvaro Xaro.

O influenciador passou a ser alvo de críticas nas redes sociais nesta terça-feira (9) depois de compartilhar um vídeo que mostra o momento em que o animal desaparece pelo ralo de uma pia durante a troca da água do aquário.

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A gravação rapidamente viralizou e provocou uma onda de reações entre os internautas.

Parte do público questionou a veracidade da situação e chegou a levantar suspeitas de que tudo teria sido planejado para gerar repercussão na internet. Nas imagens, no entanto, Álvaro demonstra surpresa ao perceber o que aconteceu.

Enquanto realizava o procedimento, ele explicava detalhes sobre os cuidados com o peixe e respondia dúvidas frequentes dos seguidores.

"Muitos de vocês estão falando porque a gente não botou a bombinha de oxigênio, esse tipo de peixe não precisa da bombinha de ar. Eu vou botar esse peixe, ai meu Deus o peixe! Desceu", disse enquanto tentava colocar o peixe em um copo e o animal acaba caindo no ralo da pia.

Após a repercussão negativa, o influenciador voltou às redes para negar qualquer intenção de transformar o episódio em conteúdo proposital.

Visivelmente abalado, ele afirmou que a situação ocorreu de maneira acidental e lamentou o desfecho.

"Foi sem querer, em nome de Jesus, tô muito triste. Tentei fazer uma boa ação para [o peixe] não morrer e eu que matei [...] Eu fiquei triste de verdade. Eu jamais faria algo assim de propósito para gerar um conteúdo, se fosse para gerar um conteúdo eu colocava no feed", completou o influenciador em outros vídeos.

As explicações, porém, não convenceram todos os seguidores. No X, antigo Twitter, diversos usuários continuaram criticando a atitude do criador de conteúdo.

"Pareceu forçado e não duvido nada que ele jogou o peixe de propósito pra engajar", escreveu um internauta. "Mico", resumiu outro.

Também houve quem apontasse um histórico de situações semelhantes envolvendo animais exibidos pelo influenciador.

"Eu acho que já deu essa coisa dele ficar postando peixe que morre, isso já é bem o terceiro. Gosto do Álvaro mas tá faltando bom senso dele em relação a isso", comentou um usuário. "E claro que ele iria estar gravando esse grande momento", ironizou mais um perfil.