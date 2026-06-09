Virginia e empresário de Vini Jr. são vistos no mesmo local e revoltam fãs

Virginia é flagrada no mesmo local que assessor de Vini Jr. e é detonada - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma série de publicações feitas durante uma partida no Madison Square Garden, em Nova York, foi suficiente para reacender especulações envolvendo Virginia Fonseca e o jogador Vini Jr.

Na noite da última segunda-feira (8), a influenciadora passou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após internautas apontarem indícios de uma possível reaproximação entre os dois.

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Os rumores ganharam força depois que seguidores perceberam uma coincidência nas postagens compartilhadas por Virginia e por Felipe do Gordo, empresário do atleta.

Ambos publicaram vídeos e fotos do mesmo telão exibido durante o evento esportivo nos Estados Unidos, o que levou parte do público a acreditar que estariam no local ao mesmo tempo.

A repercussão rapidamente tomou conta das redes, e diversos usuários passaram a associar a situação a uma suposta retomada do relacionamento entre a influenciadora e Vini Jr., encerrado recentemente.

Entre os comentários, algumas pessoas lembraram que Felipe do Gordo namora Duda, amiga próxima de Virginia.

No entanto, seguidores observaram que a influenciadora não estaria viajando acompanhada da amiga desta vez.

A possibilidade de uma reconciliação dividiu opiniões e gerou uma enxurrada de críticas à influenciadora. "Sempre ela indo atrás como sempre foi!", soltou um perfil nos comentários.

Outro internauta levantou suspeitas sobre o momento escolhido para a publicação do empresário. "Sabe o que engraçado, que ele nunca posta nada, aí justo hj ele posta essas fotos pra confundir a mente do povo", disparou mais uma conta.

As manifestações continuaram ao longo da noite. "Se voltar, é gostar de levar Gaia mesmo viu", criticou uma terceira pessoa. "Se ela voltar com ele eu paro de seguir ela", escreveu outro usuário.

"Palhaça", criticou mais um internauta. "Só se ela não tiver um pingo de vergonha na cara...", disse mais um perfil.



