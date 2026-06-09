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POLÊMICA!

Cantor Grelo abre o jogo e revela a origem do polêmico nome artístico

Artista goiano explicou a história por trás de seu controverso nome artístico

Cantor Grelo abre o jogo e revela a origem do polêmico nome artístico - (crédito: Reprodução/Instagram)
Cantor Grelo abre o jogo e revela a origem do polêmico nome artístico - (crédito: Reprodução/Instagram)

O sucesso repentino de Grelo em todo o país trouxe ao cantor não apenas visibilidade, mas também um desconforto que ele não esperava enfrentar.

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Durante participação no programa "The Noite com Danilo Gentili", exibido pelo SBT na última segunda-feira (8), o artista comentou a repercussão envolvendo seu nome artístico e revelou que o assunto ainda gera incômodo.

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Conhecido nacionalmente como Grelo, Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, de 28 anos, afirmou que muitas pessoas passaram a associar o apelido a um significado diferente daquele que motivou sua escolha.

Segundo ele, a interpretação equivocada do público acabou gerando situações desconfortáveis, especialmente por conta de sua vida pessoal e familiar.

"É um ponto que me gera uma interrogação na cabeça", ressaltou o cantor ao falar sobre a polêmica.

Na entrevista, o goiano explicou que o apelido surgiu muito antes da fama e tem relação com sua aparência física durante a juventude.

"Sou um cara muito família e quando o pessoal levou meu nome para outro lado me incomodou um pouco. Grelo vem de magrelo, magrilo, grilo. Tudo que era muito magro colocavam de apelido em mim”, esclareceu.

O artista contou que a repercussão ganhou um peso maior após o aumento de sua popularidade, principalmente por envolver crianças e sua própria família.

"Foi algo que me incomodou, porque eu tenho filho. Quando vejo as crianças chegando no camarim, é algo que me tocou no pessoal. Não era com esse intuito o nome", pontuou.

Diante desse cenário, Grelo revelou que não descarta a possibilidade de adotar uma estratégia diferente no futuro, incluindo até mesmo uma eventual mudança de nome artístico, caso entenda que essa seja a melhor decisão para sua carreira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/06/2026 11:53
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