Cantor Grelo abre o jogo e revela a origem do polêmico nome artístico

O sucesso repentino de Grelo em todo o país trouxe ao cantor não apenas visibilidade, mas também um desconforto que ele não esperava enfrentar.
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Durante participação no programa "The Noite com Danilo Gentili", exibido pelo SBT na última segunda-feira (8), o artista comentou a repercussão envolvendo seu nome artístico e revelou que o assunto ainda gera incômodo.
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Conhecido nacionalmente como Grelo, Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, de 28 anos, afirmou que muitas pessoas passaram a associar o apelido a um significado diferente daquele que motivou sua escolha.
Segundo ele, a interpretação equivocada do público acabou gerando situações desconfortáveis, especialmente por conta de sua vida pessoal e familiar.
"É um ponto que me gera uma interrogação na cabeça", ressaltou o cantor ao falar sobre a polêmica.
Na entrevista, o goiano explicou que o apelido surgiu muito antes da fama e tem relação com sua aparência física durante a juventude.
"Sou um cara muito família e quando o pessoal levou meu nome para outro lado me incomodou um pouco. Grelo vem de magrelo, magrilo, grilo. Tudo que era muito magro colocavam de apelido em mim”, esclareceu.
O artista contou que a repercussão ganhou um peso maior após o aumento de sua popularidade, principalmente por envolver crianças e sua própria família.
"Foi algo que me incomodou, porque eu tenho filho. Quando vejo as crianças chegando no camarim, é algo que me tocou no pessoal. Não era com esse intuito o nome", pontuou.
Diante desse cenário, Grelo revelou que não descarta a possibilidade de adotar uma estratégia diferente no futuro, incluindo até mesmo uma eventual mudança de nome artístico, caso entenda que essa seja a melhor decisão para sua carreira.
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