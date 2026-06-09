Cantor Grelo abre o jogo e revela a origem do polêmico nome artístico - (crédito: Reprodução/Instagram)

O sucesso repentino de Grelo em todo o país trouxe ao cantor não apenas visibilidade, mas também um desconforto que ele não esperava enfrentar.

Durante participação no programa "The Noite com Danilo Gentili", exibido pelo SBT na última segunda-feira (8), o artista comentou a repercussão envolvendo seu nome artístico e revelou que o assunto ainda gera incômodo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conhecido nacionalmente como Grelo, Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, de 28 anos, afirmou que muitas pessoas passaram a associar o apelido a um significado diferente daquele que motivou sua escolha.

Segundo ele, a interpretação equivocada do público acabou gerando situações desconfortáveis, especialmente por conta de sua vida pessoal e familiar.

"É um ponto que me gera uma interrogação na cabeça", ressaltou o cantor ao falar sobre a polêmica.

Na entrevista, o goiano explicou que o apelido surgiu muito antes da fama e tem relação com sua aparência física durante a juventude.

"Sou um cara muito família e quando o pessoal levou meu nome para outro lado me incomodou um pouco. Grelo vem de magrelo, magrilo, grilo. Tudo que era muito magro colocavam de apelido em mim”, esclareceu.

O artista contou que a repercussão ganhou um peso maior após o aumento de sua popularidade, principalmente por envolver crianças e sua própria família.

"Foi algo que me incomodou, porque eu tenho filho. Quando vejo as crianças chegando no camarim, é algo que me tocou no pessoal. Não era com esse intuito o nome", pontuou.

Diante desse cenário, Grelo revelou que não descarta a possibilidade de adotar uma estratégia diferente no futuro, incluindo até mesmo uma eventual mudança de nome artístico, caso entenda que essa seja a melhor decisão para sua carreira.