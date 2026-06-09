Poliana Rocha rasga o verbo ao ser questionada sobre dançarinas de Leonardo

Poliana Rocha voltou a interagir com os seguidores nas redes sociais e aproveitou uma rodada de perguntas para esclarecer um assunto que frequentemente gera debates envolvendo seu casamento com o cantor Leonardo.
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Nesta segunda-feira (8), a influenciadora respondeu a um questionamento sobre as roupas utilizadas pelas bailarinas que acompanham o sertanejo em seus shows.
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A dúvida surgiu após um internauta perguntar se ela aprovava os figurinos mais curtos e sensuais usados pelas profissionais durante as apresentações.
Sem demonstrar interesse em alimentar a discussão, Poliana deixou claro que considera o tema uma questão alheia à sua responsabilidade.
Ao responder a pergunta nos stories do Instagram, a empresária afirmou que não participa desse tipo de decisão relacionada à carreira do marido e ressaltou que prefere concentrar sua energia em assuntos que fazem parte de sua própria rotina.
"Sinceramente, não tenho interesse em opinar sobre isso. É uma decisão que não me cabe, e eu prefiro direcionar minha atenção para o que faz parte da minha vida", pontuou a empresária na publicação.
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