Diretor é demitido da RedeTV! após conceder folga aos funcionários - (crédito: Reprodução)

Uma decisão tomada nos bastidores da RedeTV! resultou na demissão do diretor Rafael Blecher da emissora.

O profissional foi desligado após liberar folga à sua equipe de trabalho na sexta-feira (5), data que sucedeu o feriado de Corpus Christi.

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A informação veio a público inicialmente por meio do colunista Flávio Ricco, em publicação no Portal Leo Dias.

Posteriormente, fontes ouvidas pelo portal Notícias da TV confirmaram o encerramento do vínculo entre o diretor e a emissora, movimento que surpreendeu profissionais do canal e repercutiu entre executivos do setor televisivo.

Blecher havia retornado à RedeTV! em dezembro de 2024 para sua segunda passagem pela empresa comandada por Amilcare Dallevo Jr. Na ocasião, foi contratado com a missão de desenvolver novos projetos para a programação da casa.

Apesar da repercussão gerada pelo desligamento, a RedeTV! ainda não anunciou quem ficará responsável pelas produções conduzidas por Blecher nem como será feita a transição dos projetos que estavam em andamento.