Filho de Gugu rejeita mansão na qual o pai morreu e toma atitude - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Augusto Liberato tomou uma decisão envolvendo um dos imóveis mais conhecidos do patrimônio deixado por seu pai, o apresentador Gugu Liberato.

Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, o herdeiro colocou à venda a mansão localizada nos Estados Unidos que passou a integrar sua parte da herança após a divisão dos bens da família.

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De acordo com pessoas próximas aos familiares, a propriedade ficou sob responsabilidade do filho mais velho do comunicador, que optou por negociá-la.

O imóvel foi avaliado em aproximadamente US$ 1,6 milhão, valor equivalente a cerca de R$ 6,7 milhões na cotação informada pela publicação.

A residência carrega um significado marcante para a história da família. Foi no local que Gugu sofreu o acidente que resultou em sua morte.

Na ocasião, o apresentador realizava um reparo em um aparelho de ar-condicionado quando caiu de uma altura estimada em quatro metros.

O episódio aconteceu enquanto ele estava acompanhado de Rose Miriam. A mansão está situada em Windermere, área nobre da região de Orlando, na Flórida, e havia sido adquirida por Gugu poucos meses antes do acidente, em maio daquele mesmo ano.

Agora, anos após a tragédia que marcou a família e o público brasileiro, o imóvel deverá ganhar um novo proprietário após a decisão de João Augusto de colocá-lo à venda.