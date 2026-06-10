Câncer sem sintomas em ex-BBB acende alerta sobre exames de rotina - (crédito: Instagram/BBB)

Aline Gotschalg surpreendeu os seguidores ao compartilhar detalhes sobre o diagnóstico de câncer de tireoide, revelando que descobriu a doença mesmo sem apresentar qualquer sintoma aparente.

O relato da ex-BBB chamou atenção por destacar uma característica comum em determinados casos da doença, que é a evolução silenciosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A influenciadora contou que a identificação do tumor aconteceu em 2022, durante um exame de ultrassom da tireoide realizado de forma preventiva.

Até então, ela não havia percebido alterações físicas que pudessem indicar algum problema de saúde.

Segundo Aline, sua rotina era marcada por hábitos considerados saudáveis. Além da prática regular de atividades físicas, ela mantinha acompanhamento médico e realizava exames periódicos.

Ainda assim, o câncer foi detectado sem que houvesse qualquer sintoma clínico evidente.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, a endocrinologista Patricia Gracitelli explicou que esse cenário não é incomum entre pacientes diagnosticados com tumores na tireoide.

De acordo com a especialista, muitos casos acabam sendo identificados por acaso, durante avaliações de rotina ou exames solicitados por outros motivos.

“Muitos casos de câncer de tireoide são diagnosticados de forma incidental, durante exames de rotina ou avaliações realizadas por outros motivos”, afirmou, antes de completar:

“Frequentemente o paciente não apresenta dor, alterações hormonais ou qualquer sintoma perceptível. Por isso, a avaliação médica periódica e a investigação adequada quando há indicação são fundamentais para o diagnóstico precoce”, disse.

A médica ressaltou ainda que sentir-se saudável não elimina completamente a possibilidade de desenvolver doenças.

Segundo ela, a prevenção continua sendo uma ferramenta essencial para a identificação precoce de condições que podem permanecer silenciosas por longos períodos.

“Existe uma falsa sensação de segurança quando a pessoa se sente bem e mantém hábitos saudáveis. Sem dúvida, um estilo de vida equilibrado reduz diversos riscos à saúde, mas não elimina completamente a possibilidade de desenvolver doenças. O acompanhamento preventivo continua sendo indispensável”, declarou.