Sabonete com mel: Irmã de Davi Brito choca com desejo na gravidez - (crédito: Instagram)

À espera do primeiro filho, Raquel Brito compartilhou com os seguidores uma curiosa decepção relacionada à gestação.

A influenciadora digital e ex-participante de A Fazenda revelou que imaginava viver os famosos desejos inusitados atribuídos às grávidas, mas acabou tendo experiências bem mais comuns ao longo da gravidez.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O relato foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais na última terça-feira (9).

Segundo Raquel, durante uma consulta de pré-natal, a nutricionista informou que ela provavelmente já ultrapassou o período em que esses desejos costumam surgir, notícia que a deixou desapontada.

"Cheguei da nutri e confesso para vocês que estou meio triste porque meu sonho mesmo era quando chegasse essa fase eu ter desejos estranhos, vontade de comer pedra, sabonete com mel em cima, essas coisas de grávida", iniciou.

A irmã de Davi Brito explicou que, apesar de ter sentido vontade de consumir alguns alimentos específicos, nada se comparou aos desejos excêntricos que ela acreditava que poderia experimentar durante a gestação.

Entre os pedidos que marcaram esse período, ela citou um tipo de macarrão de um estabelecimento determinado e uma sobremesa composta por bolo, sorvete rosa, morango e chocolate branco.

"Macarrão de determinado lugar, bolo com sorvete que é rosa, morango e chocolate branco. Eu queria sentir as coisas estranhas, aí ela disse: 'você já passou dessa fase já, no fim não sente'. Aí eu fiquei toda cabisbaixa, tava toda com vontade", encerrou.



