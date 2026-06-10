Virginia para trânsito nos EUA e relata o pior após incidente

Virginia Fonseca passou por um imprevisto durante sua passagem pelos Estados Unidos e dividiu o momento com os seguidores nas redes sociais.
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Na madrugada desta terça-feira (9), a influenciadora revelou que o veículo em que estava apresentou um problema enquanto ela circulava pela cidade na companhia de amigos.
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Ao publicar vídeos nos Stories do Instagram, Virginia mostrou o automóvel parado após um dos pneus ter sido danificado.
Surpresa com a situação, ela comentou o ocorrido e demonstrou irritação diante do contratempo enfrentado longe do Brasil.
“Tem umas coisas que só acontecem com a gente, viu? Nosso pneu furou! Que foda!”, lamentou.
A estadia de Virginia em território norte-americano está relacionada aos trabalhos de cobertura da Copa do Mundo de 2026.
Integrante da equipe do programa "Domingão com Huck", a influenciadora participa da cobertura do torneio na função de repórter especial.
Com a competição em andamento, as atenções agora se voltam para a estreia da Seleção Brasileira, prevista para o próximo sábado (13), quando o Brasil entra em campo para enfrentar o Marrocos em sua primeira partida no Mundial.
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