Virginia para trânsito nos EUA e relata o pior após incidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca passou por um imprevisto durante sua passagem pelos Estados Unidos e dividiu o momento com os seguidores nas redes sociais.

Na madrugada desta terça-feira (9), a influenciadora revelou que o veículo em que estava apresentou um problema enquanto ela circulava pela cidade na companhia de amigos.

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Ao publicar vídeos nos Stories do Instagram, Virginia mostrou o automóvel parado após um dos pneus ter sido danificado.

Surpresa com a situação, ela comentou o ocorrido e demonstrou irritação diante do contratempo enfrentado longe do Brasil.

“Tem umas coisas que só acontecem com a gente, viu? Nosso pneu furou! Que foda!”, lamentou.





A estadia de Virginia em território norte-americano está relacionada aos trabalhos de cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Integrante da equipe do programa "Domingão com Huck", a influenciadora participa da cobertura do torneio na função de repórter especial.

Com a competição em andamento, as atenções agora se voltam para a estreia da Seleção Brasileira, prevista para o próximo sábado (13), quando o Brasil entra em campo para enfrentar o Marrocos em sua primeira partida no Mundial.