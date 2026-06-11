André Marques explode após ataque sobre vício e atitude impressiona

O que era para ser uma publicação sobre afeto e amizade acabou se transformando em um bate-boca nas redes sociais.

André Marques respondeu a um comentário afrontoso de um internauta após uma postagem sobre sua relação próxima com Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No conteúdo, André falava da admiração que sente por Marcelo e da conexão que os dois desenvolveram por meio da música.

Em meio aos comentários, porém, um usuário desviou o foco da homenagem e fez uma observação sobre a voz do artista, associando a característica ao período em que ele era viciado em cigarro.

"A voz de Derby, meu pai", escreveu o perfil, citando uma conhecida marca de cigarros.

Sem ignorar a provocação, André respondeu diretamente ao comentário e aproveitou para lembrar que abandonou o hábito há dois anos. Ao mesmo tempo, destacou que o assunto da publicação era outro.

"Sim... Fumei muitos anos. Estou dois anos sem fumar, mas esse post é sobre amor e não sobre cigarro", disparou o apresentador em resposta.

A reação do comunicador recebeu apoio de diversos seguidores, que curtiram a resposta e saíram em sua defesa.

Entre as manifestações, alguns internautas criticaram a postura do usuário que fez o comentário inicial.

"Meu Deus, já cuidou da sua vida hoje? Ele é ex-fumante e você é um zero noção", rebateu um perfil.



