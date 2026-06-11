André Marques explode após ataque sobre vício e atitude impressiona

O que era para ser uma publicação sobre afeto e amizade acabou se transformando em um bate-boca nas redes sociais.
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André Marques respondeu a um comentário afrontoso de um internauta após uma postagem sobre sua relação próxima com Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo.
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No conteúdo, André falava da admiração que sente por Marcelo e da conexão que os dois desenvolveram por meio da música.
Em meio aos comentários, porém, um usuário desviou o foco da homenagem e fez uma observação sobre a voz do artista, associando a característica ao período em que ele era viciado em cigarro.
"A voz de Derby, meu pai", escreveu o perfil, citando uma conhecida marca de cigarros.
Sem ignorar a provocação, André respondeu diretamente ao comentário e aproveitou para lembrar que abandonou o hábito há dois anos. Ao mesmo tempo, destacou que o assunto da publicação era outro.
"Sim... Fumei muitos anos. Estou dois anos sem fumar, mas esse post é sobre amor e não sobre cigarro", disparou o apresentador em resposta.
A reação do comunicador recebeu apoio de diversos seguidores, que curtiram a resposta e saíram em sua defesa.
Entre as manifestações, alguns internautas criticaram a postura do usuário que fez o comentário inicial.
"Meu Deus, já cuidou da sua vida hoje? Ele é ex-fumante e você é um zero noção", rebateu um perfil.
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