Shakira é acusada de usar sósia na abertura da Copa e gera caos na web - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A participação de Shakira na cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 acabou gerando uma onda de especulações nas redes sociais.

O evento, realizado na quinta-feira (11), na Cidade do México, reuniu atrações como J Balvin, Maná, Lila Downs e a própria cantora colombiana, que foi uma das artistas mais comentadas da noite.

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Embora o espetáculo tenha contado com apresentações musicais grandiosas e um grande elenco de bailarinos, o foco de parte dos internautas se voltou para a aparência da artista.

Pouco depois de sua performance, começaram a surgir publicações sugerindo que a pessoa vista no palco não seria a verdadeira Shakira.

As teorias ganharam força especialmente após a execução de "Dai Dai", música oficial do Mundial. Nas plataformas digitais, usuários passaram a compartilhar análises e comparações da apresentação.

"Essa não é Shakira. Veja como ela erra o passo quando canta 'Dai Dai'. Ela é uma sósia. Shakira mentiu para todo mundo", escreveu um internauta.

Entre os argumentos apresentados pelos defensores da teoria, estavam mudanças percebidas no visual da cantora.

Durante a cerimônia, Shakira apareceu usando um figurino composto por roupa amarela, shorts branco, tênis de plataforma e grandes óculos escuros.

Além disso, muitos apontaram que o tom de seu cabelo parecia diferente daquele normalmente visto em aparições públicas.

Com parte do rosto encoberta pelos acessórios e uma imagem considerada incomum por alguns fãs, os rumores rapidamente se espalharam pelo X, TikTok e outras redes sociais.

Em poucas horas, milhares de usuários discutiam a possibilidade de uma substituição no palco.

Até o momento, a equipe da artista não se pronunciou sobre as especulações. No entanto, um detalhe observado por diversos usuários reforça a tese de que a cantora era, de fato, a verdadeira Shakira.

A colombiana possui uma pequena cicatriz na região da testa, característica visível em registros fotográficos feitos ao longo dos anos.

A marca pode ser identificada, por exemplo, em imagens divulgadas pela Associated Press durante um compromisso realizado em Nova York, em maio de 2026.

Segundo internautas que analisaram os registros da cerimônia de abertura, a mesma cicatriz também aparece nas imagens captadas durante a apresentação na Copa do Mundo, o que enfraquece as teorias sobre o uso de uma sósia.