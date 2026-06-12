Esposa de Alberto Cowboy diz ter sido 'invadida' e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após a repercussão envolvendo uma discussão com o marido, o ex-BBB Alberto Cowboy, Priscilla Monroy decidiu se pronunciar publicamente.

Nesta quinta-feira (11), a influenciadora de 30 anos divulgou uma nota em suas redes sociais para comentar o episódio ocorrido durante o festival São João da Thay, que acabou vindo à tona e gerando comentários na internet.

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No comunicado, Priscilla lamentou que uma situação restrita ao âmbito pessoal tenha se tornado alvo de atenção pública e explicou por que resolveu se manifestar.

"Nos últimos dias, uma situação que fazia parte da minha vida privada acabou ganhando repercussão pública", iniciou ela.

Ela afirmou que não pretende rebater rumores nem responder às especulações, mas considerou importante esclarecer seu posicionamento diante das mensagens recebidas de seguidores.

"Não vou entrar em detalhes nem responder a cada comentário que surgiu. Mas senti que era importante escrever algumas palavras, em respeito às pessoas que têm demonstrado carinho e preocupação", continuou.

Ao longo do texto, Priscilla destacou o desconforto causado pela exposição do episódio e reforçou que sempre buscou manter a discrição em sua vida afetiva.

"Nunca quis que um momento pessoal se tornasse assunto público. Sempre procurei viver meus relacionamentos de forma discreta, longe dos julgamentos de quem não faz parte deles. Me senti invadida ao ver algo tão pessoal deixar de pertencer apenas a nós", pontuou a esposa de Alberto Cowboy.

A influenciadora também ressaltou que divergências fazem parte de qualquer relacionamento e que situações delicadas costumam ser resolvidas entre as pessoas envolvidas.

"Relacionamentos são feitos de conversas, diferenças, aprendizados, momentos de vulnerabilidade e, às vezes, também de mágoas. E, na maioria das vezes, essas questões pertencem apenas a quem as vive", disse.

Encerrando a mensagem, Priscilla deixou claro que não pretende prolongar a discussão em público.

"Não vou alimentar especulações nem continuar expondo algo que deveria permanecer na esfera privada", concluiu.