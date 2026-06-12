Após 3 anos em coma, princesa Bajrakitiyabha morre aos 47 anos na Tailândia - (crédito: Reprodução/Internet)

A família real da Tailândia está de luto. A princesa Bajrakitiyabha, primogênita do rei Maha Vajiralongkorn e considerada a herdeira presuntiva ao trono, morreu aos 47 anos após permanecer quase quatro anos em coma.

A informação foi confirmada pelo palácio real em comunicado divulgado nesta sexta-feira, correspondente à noite de quinta-feira (11) no horário de Brasília.

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A princesa estava internada desde dezembro de 2022, quando sofreu um colapso durante um passeio com seus cães.

Na época, exames apontaram complicações cardíacas associadas a outras infecções, quadro que a deixou inconsciente e do qual nunca se recuperou.

Ao longo dos anos, Bajrakitiyabha passou por diversos tratamentos médicos na tentativa de estabilizar sua condição.

Apesar dos esforços das equipes de saúde, seu estado continuou delicado e exigiu monitoramento constante.

Em abril de 2026, os médicos identificaram uma nova complicação: uma infecção no estômago que evoluiu para um processo inflamatório intestinal.

O problema provocou uma queda significativa da pressão arterial e desencadeou episódios de arritmia cardíaca, agravando ainda mais seu quadro clínico.

Pouco tempo depois, em maio, a monarquia tailandesa informou oficialmente que a saúde da princesa havia piorado.

Segundo o comunicado divulgado na ocasião, ela passou a depender de medicamentos e de equipamentos de suporte para auxiliar o funcionamento dos pulmões e dos rins.

Mesmo com a continuidade do tratamento intensivo e o acompanhamento permanente da equipe médica, a evolução clínica permaneceu desfavorável.

O palácio havia afirmado que novas medidas terapêuticas seriam adotadas conforme necessário, mas a condição da princesa seguiu se deteriorando até sua morte.

Filha mais velha do monarca tailandês, Bajrakitiyabha ocupava uma posição central na linha sucessória e era uma das integrantes mais conhecidas da família real do país.