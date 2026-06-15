Cantor morto em acidente de helicóptero é ex de cantora famosa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte do cantor norte-americano Oliver Tree provocou forte comoção entre fãs e artistas ao redor do mundo.

Uma das manifestações veio de Melanie Martinez, com quem o músico viveu um relacionamento no passado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Pelas redes sociais, a cantora lamentou a perda e relembrou momentos marcantes que compartilhou com o artista.

"Estou completamente arrasada hoje. É muito difícil entender como alguém com quem você compartilhou um período tão específico e marcante da sua vida pode, de repente, não estar mais aqui", iniciou Melanie nos stories.

Ao homenagear o ex-companheiro, ela destacou a dedicação de Oliver à arte e recordou a personalidade que o tornou querido por amigos e admiradores.

"Acho que todos que o conheceram vão se lembrar daqueles momentos de risadas e alegria que ele provocava com tanta facilidade. A risada dele era tão contagiante e acolhedora."

"Sua capacidade de liderar de forma criativa e agir, ao mesmo tempo em que mantinha um senso infantil de encanto e admiração, era extremamente inspiradora. Ele tinha um coração tão gentil e era um verdadeiro artista em todos os sentidos.

Descanse em paz, Oliver. Sei que você está fazendo os anjos darem risada. Ficarei aqui imaginando que tipo de travessura e projeto criativo você está planejando aí no céu. Todo o meu amor", concluiu.

A tragédia ocorreu na manhã deste domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Oliver Tree, de 32 anos, está entre as seis vítimas fatais da colisão envolvendo dois helicópteros. A confirmação foi feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Conhecido pelo estilo irreverente e pela estética excêntrica que o transformaram em um fenômeno da internet, o artista acumulava mais de 2,3 milhões de seguidores nas redes sociais.

O cantor havia desembarcado no Brasil para apresentações da turnê internacional "World’s First World Tour" e se apresentou em São Paulo no último dia 6 de junho.

Entre os mortos também está o influenciador argentino Gaspar Prim, conhecido como Gaspi. Com quase 7,5 milhões de seguidores, ele ocupava a mesma aeronave que transportava Oliver Tree e não sobreviveu ao acidente.

Vítimas do acidente aéreo

Outra vítima foi o produtor musical Lucas Brito Chaves, mais conhecido como Lucas Frota. Brasileiro, ele vinha acompanhando o cantor nos últimos dias e chegou a compartilhar nas redes sociais momentos de convivência com o artista, incluindo uma publicação em que afirmou ter feito "Oliver Tree cantar forró".

Lucas era ligado à cena da música eletrônica, especialmente ao house, e costumava mostrar viagens e trabalhos musicais em diferentes países.

O acidente também tirou a vida de Charles Marsillac, piloto que estava sozinho em uma das aeronaves envolvidas na colisão.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, cinco das vítimas estavam em um dos helicópteros, enquanto a sexta vítima fatal era o piloto da outra aeronave.