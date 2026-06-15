Cantor morto em queda de helicóptero negou herança à família

A morte de Oliver Tree, que aconteceu neste domingo (14) após um acidente aéreo no Rio de Janeiro, trouxe novamente à tona uma declaração surpreendente feita pelo artista poucas semanas antes da tragédia.

Em uma entrevista concedida em abril ao Zach Sang Show, o cantor norte-americano revelou como pretendia distribuir seu patrimônio após sua morte e afirmou que seus familiares não seriam beneficiados pela herança.

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Durante a conversa, o músico explicou que não enxergava sua fortuna como algo destinado a permanecer dentro da própria família. Segundo ele, essa decisão já estava formalizada em seu testamento.

"Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo, nada", disse ao Zach Sang Show.

Oliver também comentou que nem mesmo uma futura esposa teria acesso aos recursos acumulados ao longo de sua carreira.

Em relação aos filhos, afirmou que pretendia garantir apenas a formação educacional deles.

"Vou garantir que meus filhos concluam a faculdade. Esse é o acordo. Mas eles não vão ter berço de ouro", ressaltou.

Ao detalhar seus planos, o artista explicou que desejava utilizar o patrimônio para incentivar novos talentos.

Para isso, criou uma iniciativa voltada ao financiamento de jovens artistas, que seria sustentada pelos rendimentos gerados por seu catálogo musical.

"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas. Criei uma fundação, chama-se Bolsas de Arte para Jovens Gênios do Dr. Oliver Tree. Foi estruturada de forma que, basicamente, os juros gerados pela minha música serão a principal fonte de financiamento", explicou.

Outro trecho da entrevista chamou atenção após a confirmação de sua morte.

Ao refletir sobre a imprevisibilidade da vida e da carreira, Oliver mencionou a possibilidade de morrer a qualquer momento.

"Você nunca sabe quando será o último álbum. Acho que posso morrer a qualquer momento. Quer dizer, poderia ter morrido no caminho para cá", declarou na época.

Oliver Tree tinha 32 anos e estava no Brasil quando ocorreu a colisão entre dois helicópteros na região do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

O acidente resultou na morte de seis pessoas, incluindo o cantor norte-americano.