Alok doa parte do cachê para área da saúde após surpresa desagradável vir à tona

Alok cancela drones em show para ajudar financeiramente área da saúde de cidade - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nem mesmo um contratempo técnico foi capaz de impedir Alok de transformar sua passagem pelo São João de Caruaru em um gesto de solidariedade.

Durante sua apresentação no tradicional evento pernambucano, realizada no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o DJ anunciou ao público que os recursos destinados ao espetáculo de drones, cancelado por problemas operacionais, serão direcionados para a área da saúde do município.

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A atração aérea havia sido preparada como uma homenagem especial aos moradores da cidade, mas acabou inviabilizada devido a dificuldades de sinal na região do palco.

Ao explicar a situação aos fãs, o artista afirmou que a interferência tecnológica impossibilitou a execução do projeto.

"Por alguma razão aqui, a gente não consegue sinal, nessa área tem muita interferência. Eu tinha preparado uma homenagem linda para vocês essa noite, mas então fica aqui novamente o meu combinado com vocês, eu vou pegar todo o valor do drone e doar novamente para saúde, beleza? Mas é isso, galera. Tecnologia, faz parte", soltou o DJ, recebendo gritos de empolgação do público.





Considerado um dos artistas mais aguardados da programação deste ano, o DJ integrou a lista de atrações do principal polo do São João de Caruaru, um dos eventos juninos mais tradicionais e concorridos do país.

Segundo dados da Fundação de Cultura de Caruaru (FCC), a contratação de Alok para a edição de 2026 custou R$ 850 mil aos cofres do evento.

Apesar de confirmar a doação, o artista não informou qual será o montante exato destinado à saúde pública da cidade.