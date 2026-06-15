Alok doa parte do cachê para área da saúde após surpresa desagradável vir à tona

Nem mesmo um contratempo técnico foi capaz de impedir Alok de transformar sua passagem pelo São João de Caruaru em um gesto de solidariedade.
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Durante sua apresentação no tradicional evento pernambucano, realizada no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, o DJ anunciou ao público que os recursos destinados ao espetáculo de drones, cancelado por problemas operacionais, serão direcionados para a área da saúde do município.
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A atração aérea havia sido preparada como uma homenagem especial aos moradores da cidade, mas acabou inviabilizada devido a dificuldades de sinal na região do palco.
Ao explicar a situação aos fãs, o artista afirmou que a interferência tecnológica impossibilitou a execução do projeto.
"Por alguma razão aqui, a gente não consegue sinal, nessa área tem muita interferência. Eu tinha preparado uma homenagem linda para vocês essa noite, mas então fica aqui novamente o meu combinado com vocês, eu vou pegar todo o valor do drone e doar novamente para saúde, beleza? Mas é isso, galera. Tecnologia, faz parte", soltou o DJ, recebendo gritos de empolgação do público.
Considerado um dos artistas mais aguardados da programação deste ano, o DJ integrou a lista de atrações do principal polo do São João de Caruaru, um dos eventos juninos mais tradicionais e concorridos do país.
Segundo dados da Fundação de Cultura de Caruaru (FCC), a contratação de Alok para a edição de 2026 custou R$ 850 mil aos cofres do evento.
Apesar de confirmar a doação, o artista não informou qual será o montante exato destinado à saúde pública da cidade.
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