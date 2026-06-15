Oliver Tree previu morte trágica com helicóptero no Rio? Entenda!

Dias antes de morrer em um trágico acidente aéreo no Rio de Janeiro, Oliver Tree fez um relato que ganhou enorme repercussão após a sua partida.

O comentário, feito durante uma entrevista ao Zach Sang Show, voltou a circular nas redes sociais e foi interpretado por muitos fãs como uma espécie de premonição.

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A fala surgiu enquanto o cantor discutia temas ligados à carreira, ao futuro de seu patrimônio e aos planos que havia traçado para depois de sua morte.

Em determinado momento da conversa, o artista refletiu sobre a imprevisibilidade da vida e mencionou a possibilidade de morrer a qualquer momento.

"Você nunca sabe quando será o último álbum. Acho que posso morrer a qualquer momento. Quer dizer, poderia ter morrido no caminho para cá", declarou na época.

Com a confirmação de que o músico morreu neste domingo (14), após a colisão entre dois helicópteros no Rio de Janeiro, o trecho passou a ser amplamente compartilhado na internet.

A repercussão foi tão grande que diversos internautas passaram a associar a declaração a um susposto aviso sobre seu destino.

Na mesma entrevista, Oliver detalhou como pretendia administrar sua fortuna após sua morte.

O cantor afirmou que seus parentes não seriam beneficiários dos recursos acumulados ao longo de sua trajetória artística.

"Não acredito que nenhuma riqueza ou coisa gerada por ela seja minha. Já deixei claro em meu testamento que, quando eu morrer, ninguém da minha família receberá um centavo, nada", disse ao Zach Sang Show.

O artista também revelou que não pretendia transferir seu patrimônio para uma eventual esposa. Segundo ele, seus futuros filhos receberiam apoio apenas para concluir os estudos.

"Vou garantir que meus filhos concluam a faculdade. Esse é o acordo. Mas eles não vão ter berço de ouro", ressaltou.

Em vez de direcionar a herança para familiares, Oliver explicou que desejava investir no desenvolvimento de novos talentos.

Para isso, criou uma fundação voltada ao incentivo de jovens artistas, que seria financiada pelos rendimentos gerados por suas obras musicais.

"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas. Criei uma fundação, chama-se Bolsas de Arte para Jovens Gênios do Dr. Oliver Tree. Foi estruturada de forma que, basicamente, os juros gerados pela minha música serão a principal fonte de financiamento", explicou.