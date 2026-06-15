Zé Felipe se pronuncia após se mudar para o mesmo condomínio de Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após deixar a mansão onde vivia anteriormente, Zé Felipe decidiu esclarecer aos fãs os motivos que o levaram a escolher seu novo endereço.

Embora tenha se mudado de residência, o cantor optou por continuar morando no mesmo condomínio de Virginia Fonseca, em Goiânia.

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A explicação foi dada nesta segunda-feira (15), por meio dos stories do Instagram, após seguidores questionarem se a nova casa ficava distante da influenciadora.

Segundo o artista, a decisão foi tomada pensando principalmente no bem-estar e na rotina dos três filhos do ex-casal.

De acordo com Zé Felipe, permanecer no condomínio Aldeia do Vale facilita a convivência familiar e torna mais práticos os deslocamentos das crianças entre as duas casas.

"[Fica] no mesmo condomínio. A casa é no mesmo condomínio. Aqui é muito prático. Perto do aeroporto, já está todo mundo aqui: os pais, a Vi, a Margara. Então para as crianças é muito melhor, muito mais fácil, e a casa é aqui", disse o artista.

Além da proximidade com Virginia, o cantor destacou que outros familiares também residem na região, o que contribuiu para a escolha do imóvel.