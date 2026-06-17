Silvia Abravanel encontra jiboia no ralo de casa e deixa público em pânico - (crédito: Reprodução/Instagram)

Silvia Abravanel viveu uma situação inusitada e compartilhou o episódio com os seguidores nas redes sociais na última terça-feira (16).

A apresentadora contou que reencontrou Johnny, sua jiboia de estimação, após cinco meses desaparecida.

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O animal foi localizado em um lugar inesperado: o ralo do banheiro do quarto de sua filha.

Ao relatar o caso, a filha de Silvio Santos explicou que acreditava que a cobra estivesse muito longe de casa.

"Eu achei que ela estava lá no Amazonas, de onde ela é, mas ela estava aqui. Sabe o que aconteceu? Eles estavam limpando as caixas de esgoto da minha casa em janeiro e aí deixaram o recinto aberto. A cobra foi dar um passeio pelo esgoto da casa", revelou.

Empolgada com o reaparecimento do animal, Silvia registrou o momento em que Johnny foi resgatado e celebrou o fim da longa procura.

"Graças a Deus, eu tô feliz da vida! Eu peguei neném, gente. Eu tenho um carinho muito grande pelo Johnny, tem até nome a cobra, eu tenho um carinho muito grande por ele", declarou.

A história rapidamente repercutiu entre os internautas, que demonstraram surpresa e até certo desespero ao imaginar a situação.

Nos comentários, muitos admitiram que ficariam assustados ao encontrar uma jiboia dentro de casa.

"Obrigada pelo trauma que me gerou essa história e essa cena hahahah MISERICORDIA", brincou uma seguidora. "Misericórdia!! Eu tenho pavorrrrrrrrr", escreveu outra.

Outros usuários também compartilharam o espanto diante do relato. "Se com barata no banheiro eu já quase morro imagine uma jiboia", comentou uma internauta.

"Que aflição! Me deu agonia aqui!", afirmou outra. Já uma quinta pessoa resumiu sua reação com bom humor: "Deus que me livre do trem desse".