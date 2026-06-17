Virginia abandona memorial nos EUA e faz revelação 'sobrenatural'

Durante sua passagem pelos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026 e gravar conteúdos para o “Domingão com Huck”, Virginia Fonseca compartilhou uma experiência que a impactou emocionalmente.

A influenciadora contou que não conseguiu concluir a visita ao Museu Nacional do 11 de Setembro, em Nova York, espaço dedicado à memória das vítimas dos atentados terroristas que marcaram os Estados Unidos em 2001.

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Na noite da última terça-feira (16), Virginia relatou aos seguidores que o ambiente a deixou profundamente sensibilizada.

Inicialmente, ela chegou a mostrar alguns momentos do passeio, mas interrompeu os registros e, mais tarde, explicou o motivo de ter deixado o local antes do término da visita.

"Vou falar com vocês sobre o museu que a gente foi. Gente, é assim, para quem gosta de história, tem que ir, sem sombra de dúvidas.

Mas é uma energia pesada, é triste, sabe? Pelo menos eu fiquei muito triste, tava cansada. Eu andava me arrastando, o Lucas me perguntou 'amiga, o que tá acontecendo?'", contou.

Segundo a influenciadora, o conteúdo apresentado pelo museu e a carga emocional da exposição acabaram afetando seu estado de espírito ao longo do passeio.

"Sabe quando você, tipo, energia tão pesada? Fiquei mal, tanto que eu nem consegui ver tudo falei 'não, não, deu pra mim, quero ir embora' porque tem foto, tudo lá, das pessoas saindo, com sangue, sabe?

É pesado! Pra quem gosta de história é bom ir, ver e tal, tem como comprar aquele radinho pra ouvir tudo, mas é pesado", completou.



