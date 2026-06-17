Filho deixa Simaria em saia justa com pedido inusitado em festa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A comemoração dos 44 anos de Simaria foi marcada por luxo, convidados especiais e um momento inusitado que roubou a cena.

A cantora reuniu familiares e amigos em sua mansão na noite da última terça-feira (16), mas acabou sendo surpreendida por uma declaração feita pelo filho durante os parabéns.

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A celebração contou com a presença de Simone Mendes, que registrou o instante em que o sobrinho, Pawel, de 10 anos, decidiu fazer um pedido à mãe diante de todos os convidados.

Ao se dirigir à aniversariante, o menino desejou felicidades e aproveitou para revelar um desejo pessoal: "Que Deus te abençoe e eu quero um padrasto!".

A fala arrancou gargalhadas dos presentes e deixou a própria Simaria surpresa. Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Simone se divertiu com a situação e escreveu: "Essa nem eu esperava kkkk".

Além de participar da festa, a sertaneja também presenteou a irmã com um item de luxo. Segundo informações divulgadas, Simaria ganhou uma sandália avaliada em aproximadamente R$ 8 mil.

Atualmente, a artista segue solteira. Seu último relacionamento público foi com o empresário espanhol Vicente Escrig, de quem se separou em agosto de 2021.

O casal esteve junto por 14 anos e teve o fim do casamento cercado por disputas envolvendo divisão de patrimônio e questões relacionadas à pensão dos filhos.