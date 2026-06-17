Globo cogita dar programa aos domingos para Ana Paula Renault

Movimentações recentes nos bastidores da Globo indicam que a emissora estuda alternativas para renovar a programação exibida após o “Fantástico”, faixa considerada estratégica e desafiadora na disputa pela audiência dos domingos.
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Entre os nomes analisados internamente, um deles chamou a atenção pelos resultados obtidos em pesquisas realizadas junto ao público: Ana Paula Renault.
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De acordo com informações divulgadas pelo colunista Alessandro Lo Bianco, do iG, a emissora conduziu uma avaliação de mercado reservada para identificar possíveis apostas capazes de fortalecer o entretenimento no encerramento da semana.
O levantamento teve como objetivo medir o potencial de diferentes perfis para futuros projetos da casa.
A consulta não funcionou em formato aberto, no qual os participantes indicavam livremente seus favoritos.
Em vez disso, os entrevistados receberam cenários previamente elaborados, nos quais Ana Paula era apresentada à frente de diferentes formatos televisivos.
A partir dessas simulações, os pesquisadores coletaram percepções sobre sua capacidade de conduzir uma atração própria.
Os resultados teriam surpreendido positivamente a alta direção.
Segundo a publicação, muitos participantes demonstraram associação imediata da jornalista ao horário noturno de domingo, reflexo da forte exposição que ela teve durante sua passagem pelo "Big Brother Brasil".
A lembrança do público teria sido considerada um ativo importante nas análises conduzidas pela emissora.
Com a boa receptividade registrada, começaram a surgir discussões internas sobre uma eventual volta de Ana Paula ao canal.
Entre as possibilidades estudadas estaria um programa inédito no formato de game show, desenvolvido por temporadas e pensado especialmente para a faixa de maior visibilidade da programação.
Nos corredores da Globo, a avaliação seria de que um lançamento diretamente em horário nobre pode representar uma estratégia mais vantajosa do ponto de vista comercial e de posicionamento da apresentadora do que uma participação gradual em atrações de menor alcance exibidas pela manhã.
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