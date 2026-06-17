Netinho expõe estado de saúde após travar nova luta contra câncer agressivo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após um período sob cuidados médicos, Netinho reapareceu nas redes sociais para dividir uma notícia positiva com os fãs.

Em vídeo publicado nesta terça-feira (16), o cantor informou que já deixou o hospital e segue a recuperação em casa, onde está há quatro dias.

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Falando diretamente de sua residência, o artista demonstrou tranquilidade ao atualizar o público sobre seu estado de saúde.

Segundo ele, a evolução tem sido satisfatória desde a alta hospitalar, sem intercorrências ou preocupações até o momento.

Durante a gravação, Netinho também comentou uma nova etapa de sua jornada contra o câncer. O cantor revelou que iniciou recentemente o tratamento com quimioterapia, cujas primeiras sessões começaram há cerca de seis dias.

De acordo com o músico, o organismo tem reagido bem ao procedimento. Ele contou que ainda não enfrentou efeitos colaterais frequentemente associados ao tratamento e mencionou apenas uma mudança inesperada na rotina: o aumento da fome.