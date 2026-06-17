Netinho expõe estado de saúde após travar nova luta contra câncer agressivo

Após um período sob cuidados médicos, Netinho reapareceu nas redes sociais para dividir uma notícia positiva com os fãs.
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Em vídeo publicado nesta terça-feira (16), o cantor informou que já deixou o hospital e segue a recuperação em casa, onde está há quatro dias.
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Falando diretamente de sua residência, o artista demonstrou tranquilidade ao atualizar o público sobre seu estado de saúde.
Segundo ele, a evolução tem sido satisfatória desde a alta hospitalar, sem intercorrências ou preocupações até o momento.
Durante a gravação, Netinho também comentou uma nova etapa de sua jornada contra o câncer. O cantor revelou que iniciou recentemente o tratamento com quimioterapia, cujas primeiras sessões começaram há cerca de seis dias.
De acordo com o músico, o organismo tem reagido bem ao procedimento. Ele contou que ainda não enfrentou efeitos colaterais frequentemente associados ao tratamento e mencionou apenas uma mudança inesperada na rotina: o aumento da fome.
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