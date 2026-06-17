Carbonizado, corpo de Oliver Tree é identificado pelo IML por meio de exame

Carbonizado, corpo de Oliver Tree foi identificado pelo IML por exame - (crédito: Reprodução/Instagram)

As autoridades do Rio de Janeiro finalizaram nesta terça-feira (16) o processo de identificação das vítimas envolvidas no acidente aéreo que resultou na morte de seis pessoas.

De acordo com o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, o último corpo reconhecido foi o do cantor norte-americano Oliver Tree.

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Conforme informado pelo órgão, a confirmação da identidade do artista ocorreu por meio de exames realizados na arcada dentária.

Antes dele, já haviam sido identificados os brasileiros Lucas Brito, Charles Marsillac e Alexandre Souza, além dos argentinos Gaspar Prim e Lucas Vignale.

Enquanto o trabalho de identificação foi concluído, a apuração sobre o acidente continua em andamento. A Polícia Civil informou que o caso segue sob responsabilidade da 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes.

Paralelamente, os investigadores aguardam a conclusão do relatório elaborado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), além de outras análises e diligências destinadas a esclarecer o que provocou a queda da aeronave.

Oliver Tree, que tinha 32 anos, estava entre os ocupantes que morreram no acidente envolvendo dois helicópteros na manhã de domingo (14), no Recreio dos Bandeirantes, região da zona sudoeste carioca.

O músico estava no Brasil durante compromissos de sua turnê internacional. Dias antes da tragédia, ele havia se apresentado em São Paulo, no dia 6 de junho.

A agenda do cantor previa ainda o início de uma nova etapa de shows na Europa, com apresentação marcada para 1º de julho, em Lisboa, Portugal.