Presidente CBF toma atitude envolvendo a Seleção após polêmica vir à tona

Uma crise envolvendo o presidente da CBF, Samir Xaud, provocou mudanças em sua rotina durante a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.
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Figura constante ao lado da delegação desde o início da competição, com acesso frequente aos bastidores da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o dirigente se afastou temporariamente do grupo após a repercussão de denúncias relacionadas a supostos gastos irregulares com possíveis amantes.
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A mudança ocorreu na segunda-feira (15), quando Xaud deixou Nova Jersey e viajou para Orlando. Nos bastidores, a decisão foi interpretada como uma tentativa de reduzir os impactos da polêmica sobre sua imagem e evitar que o assunto contaminasse o ambiente da Seleção em meio à disputa do Mundial.
Pessoas próximas ao presidente sustentaram que a viagem já fazia parte de sua agenda, uma vez que Orlando receberia encontros com dirigentes de federações estaduais durante a primeira fase da competição.
No entanto, segundo informações divulgadas pela ESPN, a saída antecipada teria sido acelerada pela preocupação com os efeitos das denúncias tanto para sua permanência política quanto para o foco da equipe nacional.
O episódio veio à tona após reportagem publicada pelo portal LeoDias. A publicação afirma que Samir Xaud teria utilizado a estrutura da CBF para garantir a hospedagem de uma mulher apontada como sua amante em um hotel de luxo em Nova York.
O portal também mencionou um suposto caso semelhante ocorrido anteriormente no Qatar e divulgou registros do dirigente ao lado da mulher durante um jantar em Manhattan.
Com a repercussão do caso, Xaud teria procurado ressarcir o valor da hospedagem com recursos próprios. A iniciativa teria como objetivo afastar interpretações de que despesas particulares teriam sido bancadas pela entidade.
Em nota, a CBF afirmou que dirigentes podem utilizar serviços logísticos da confederação para compromissos pessoais, desde que realizem o reembolso correspondente. A entidade também negou ter assumido os custos da reserva mencionada nas denúncias.
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