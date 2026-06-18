MasterChef: Participante se pronuncia ao ser acusado de racismo após polêmica

Após a repercussão negativa de uma declaração exibida no episódio de terça-feira (16) do "MasterChef Brasil", Reinaldo Bockor decidiu se pronunciar nas redes sociais.
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O biomédico, que passou a ser criticado por internautas após fazer uma declaração considerada ofensiva por parte do público, apresentou um pedido de desculpas e alegou que sua fala foi exibida de forma incompleta na edição do programa.
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Em um vídeo publicado no Instagram, o participante afirmou que o trecho transmitido pela atração não contemplou toda a explicação dada por ele durante a prova.
Segundo Reinaldo, o comentário estava relacionado a um estilo culinário específico dos Estados Unidos.
“A fala não saiu inteira, como ela deveria ter saído. Eu estava me referindo à comida de origem cajun, que é uma comida que nasceu no sul dos Estados Unidos, de origem crioula. Assim como a gente tem aqui no Brasil a comida nordestina, comida paraense, comida sulista. É uma comida de regiões”, explicou.
O cozinheiro amador também afirmou que, durante a gravação, chegou a contextualizar as origens históricas e culturais da culinária mencionada.
Ao final do pronunciamento, lamentou a interpretação gerada pelo episódio e negou qualquer intenção de desrespeitar pessoas ou grupos.
“Não entrei na cozinha do MasterChef para ofender ninguém”, declarou.
A controvérsia começou após Reinaldo afirmar que cozinhou como uma "crioula que cozinhava para o marido francês" antes de vencer a primeira prova da noite.
A declaração provocou reações imediatas dentro e fora do programa, gerando debates entre espectadores e uma onda de críticas nas redes sociais.
Entre os comentários publicados por internautas, muitos classificaram a fala como inadequada.
"Quando não se tem conhecimento, é melhor evitar falar muito", opinou um perfil. "Racismo recreativo", afirmou outro internauta. Já uma quarta pessoa resumiu sua reação em poucas palavras: "Péssimo".
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