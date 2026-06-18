Vini Jr. toma atitude radical e alimenta rumores sobre volta com Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma 'faxina' no Instagram de Vini Jr. acabou chamando a atenção dos fãs e movimentando as redes sociais nos últimos dias.

O atacante passou a seguir um número menor de perfis femininos na plataforma, deixando de acompanhar cerca de 50 mulheres, incluindo algumas com quem já foi associado anteriormente.

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Como costuma acontecer em situações envolvendo figuras públicas, a atitude deu origem a uma série de teorias sobre a vida pessoal do jogador.

O assunto ganhou ainda mais força porque Vini Jr. está nos Estados Unidos para compromissos relacionados à Copa do Mundo de 2026.

Virginia Fonseca também se encontra no país, coincidência que levou parte dos usuários das redes a especular sobre uma possível reaproximação entre os dois.

"Deixar de seguir não vai fazer ele deixar de trair, viu?", escreveu uma usuária do Instagram. "Como se adiantasse", escreveu outra internauta. "Vai voltar e chifrar de novo, será?", questionou outro internauta.

Até agora, nem Vini Jr. nem Virginia se manifestaram sobre o assunto.