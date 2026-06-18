Andressa Urach surge em telão da Times Square e se revolta com ataques

Andressa Urach surge em telão da Time Square e se revolta com ataques - (crédito: Reprodução/CO Assessoria)

A influenciadora Andressa Urach afirma ter recebido uma série de críticas após aparecer em um painel na Times Square, em Nova York, usando a camisa da seleção brasileira durante uma campanha para uma plataforma de conteúdo adulto.

Segundo ela, parte das mensagens partiu de brasileiros que vivem nos Estados Unidos e questionavam a associação entre a imagem do Brasil e o mercado adulto, situação que a levou a rebater os comentários e falar em hipocrisia.

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Segundo Andressa, as mensagens começaram a chegar pouco depois de imagens do painel circularem nas redes sociais. Ela afirma que ficou surpresa ao perceber que boa parte das críticas vinha justamente de brasileiros que vivem fora do país.

“Eu imaginava que a repercussão fosse gerar comentários, mas não esperava receber tantas mensagens questionando o fato de eu estar usando a camisa do Brasil. Algumas pessoas chegaram a dizer que eu estava envergonhando o país e associando a seleção a algo negativo.

O que mais me chamou atenção foi ver brasileiros que moram nos Estados Unidos fazendo esse tipo de crítica”, afirma.

Andressa afirma que não vê motivo para sentir vergonha da profissão que escolheu e que as mensagens recebidas acabaram reforçando uma contradição que ela observa há anos.

“Todo mundo sabe o que eu faço. Nunca escondi isso de ninguém. O curioso é ver pessoas criticando algo que muitas vezes elas mesmas consomem de forma privada.

O que eu vi foi muita hipocrisia. Tem gente que me critica em público e consome exatamente esse tipo de conteúdo quando está sozinha. Foi isso que mais me chamou atenção em toda essa história”, diz.

A influenciadora afirma que a campanha exibida na Times Square fazia parte de uma ação publicitária da Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto da qual é exclusiva atualmente.

“Eu estava trabalhando e fazendo uma campanha como qualquer profissional faz. Não vejo motivo para esconder isso ou agir como se tivesse feito algo errado. Recebi críticas, mas também recebi muito apoio.

Muita gente ficou incomodada por me ver usando a camisa do Brasil, mas ninguém parece se incomodar quando consome esse tipo de conteúdo em silêncio.

Tem gente que critica em público e faz exatamente o contrário no privado. É essa hipocrisia que me chamou atenção”, conclui.