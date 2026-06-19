Xanddy se revolta e confronta homem que criticou título honorário

Xanddy Harmonia decidiu responder publicamente às críticas recebidas após ser homenageado com o título de cidadão santo-amarense.

A honraria foi concedida ao cantor no último domingo (14), mas acabou gerando questionamentos de alguns internautas, levando o artista a se manifestar nas redes sociais na quinta-feira (18).

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A polêmica começou após uma publicação do perfil "Celebs de Santo Amaro" repercutir comentários contrários ao reconhecimento recebido pelo cantor.

Um dos usuários colocou em dúvida a ligação de Xanddy com a cidade do Recôncavo Baiano e questionou quais contribuições ele teria feito para merecer a homenagem.

"Eu vou perguntar ao santo-amarense, Xanddy visita vocês aí? Já foi na feira tomar uma aí? Conversa com a galera de Santo Amaro? Vai aí para fazer show de graça de vez em quando, ajuda alguma instituição aí? E como é que vai receber essa honraria?", escreveu o internauta.

Em outro trecho da crítica, o usuário demonstrou indignação com a decisão da Câmara Municipal.

"P#rra, olha velho, o culpado dessa p#rra aí sabe quem é? Tem muitas pessoas lá que deveriam estar recebendo honrarias e não recebe, aí algum vereador amalucado, junto com os outros amalucados vai e dá essa honraria pra Xanddy do Harmonia.

O que foi que Xanddy já fez por Santo Amaro? Nem música de santo-amarense ele canta. Pra mim isso aí é um tapa na cara da sociedade!", completou.

Diante das acusações, o cantor resolveu quebrar o hábito de não comentar esse tipo de publicação e apresentou sua versão dos fatos.

"Geralmente eu não comento esses posts, mas esse senhor, não sabe absolutamente nada sobre a minha história com St Amaro. Não sabe das minhas raízes santo-amarenses, através da minha Avó, que Deus a tenha. Não sabe que vivi infância e adolescência em St Amaro", afirmou.

Na sequência, Xanddy destacou que mantém laços familiares com a cidade e lembrou que sua trajetória artística também inclui referências ao município e a importantes nomes da cultura local.

"Não sabe que tenho meus familiares ainda na terra. Com certeza não escuta os projetos que gravo, principalmente o ultimo de samba de roda, onde canto desde musicas minhas que citam St Amaro, até canções e nomes representam St Amaro, como o mestre Roberto Mendes, Jorge Portugal, Homenagem a dona Edite do Prato, entre tantos outros maravilhosos", escreveu.

O artista ainda ressaltou que não foi o único homenageado na cerimônia e afirmou que a concessão do título contou com aprovação unânime dos vereadores.

Ao encerrar o desabafo, ele criticou a postura do internauta e reforçou o carinho que sente pela cidade.

"Ou seja, com todo respeito: Esse Sr, não sabe abrir de nada! Ele é o único, que resolveu ser contra. Eu amo St Amaro. E ao Sr, meu conterrâneo, eu desejo menos amargura, desejo paz, desejo amor. Deus abençoe", finalizou o cantor.