Mãe de Endrick deixa EUA rumo ao Brasil e possível crise familiar vem à tona

Mãe de Endrick deixa EUA rumo ao Brasil e real motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Mesmo sem ter estreado como titular pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, Endrick continua atraindo atenção dentro e fora dos gramados.

Além da expectativa dos torcedores por uma oportunidade ao atacante durante o torneio, questões envolvendo sua família também seguem gerando comentários nas redes sociais.

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Nos últimos dias, rumores sobre uma suposta tensão entre Gabriely Miranda e Cíntia Ramos voltaram a circular.

Embora a esposa do jogador negue qualquer problema e a mãe do atleta evite se pronunciar sobre o assunto, as especulações continuam alimentando debates entre internautas.

Enquanto Gabriely permanece nos Estados Unidos acompanhando a trajetória do marido no Mundial, ao lado dos próprios pais, Cíntia tomou um caminho diferente.

A empresária decidiu retornar ao Brasil antes da próxima partida da Seleção, marcada para acontecer na Filadélfia, diante do Haiti.

A viagem chamou a atenção por ocorrer justamente em um momento de expectativa em torno da possível utilização de Endrick por Carlo Ancelotti.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a mãe do atacante antecipou sua volta ao país mesmo tendo compromissos profissionais previstos em solo norte-americano.

Antes de deixar os Estados Unidos, porém, Cíntia participou de um encontro promovido pela Seleção Brasileira entre atletas e familiares na última terça-feira.

Durante a visita à concentração, ela registrou o momento ao lado do filho e compartilhou a imagem nas redes sociais, demonstrando gratidão pela oportunidade.