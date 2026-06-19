Neymar desfalca Seleção Brasileira e não viaja para duelo contra o Haiti

Neymar seguirá separado do restante da delegação da Seleção Brasileira nos próximos dias.
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira (18) que o atacante não viajará com a equipe para a Filadélfia, onde o Brasil disputará seu próximo compromisso pela Copa do Mundo de 2026.
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A medida faz parte do cronograma de recuperação do jogador, que trata uma lesão na panturrilha direita e está afastado dos gramados há aproximadamente um mês.
Segundo a entidade, a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor estratégia para garantir a continuidade do tratamento.
Durante esse período, Neymar continuará utilizando a estrutura disponibilizada à Seleção Brasileira, com atividades realizadas no hotel The Ridge e no centro de treinamento Columbia Park.
Com a decisão, o atacante está de fora do duelo contra o Haiti, que acontece pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.
A comissão técnica seguirá monitorando diariamente a condição do jogador, que ainda passará por novas avaliações antes de ser liberado para retornar aos treinamentos integrados com o restante do elenco.
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