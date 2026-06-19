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Neymar desfalca Seleção Brasileira e não viaja para duelo contra o Haiti

Atleta seguirá no CT Columbia Park para dar continuidade em seu tratamento contra uma lesão na perna

Neymar desfalca Seleção Brasileira e não viaja para duelo contra o Haiti - (crédito: Créditos: Instagram (@CBF - Rafael Ribeiro e Nelson Terme))
Neymar desfalca Seleção Brasileira e não viaja para duelo contra o Haiti - (crédito: Créditos: Instagram (@CBF - Rafael Ribeiro e Nelson Terme))

Neymar seguirá separado do restante da delegação da Seleção Brasileira nos próximos dias.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira (18) que o atacante não viajará com a equipe para a Filadélfia, onde o Brasil disputará seu próximo compromisso pela Copa do Mundo de 2026.

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A medida faz parte do cronograma de recuperação do jogador, que trata uma lesão na panturrilha direita e está afastado dos gramados há aproximadamente um mês.

Segundo a entidade, a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor estratégia para garantir a continuidade do tratamento.

Durante esse período, Neymar continuará utilizando a estrutura disponibilizada à Seleção Brasileira, com atividades realizadas no hotel The Ridge e no centro de treinamento Columbia Park.

Com a decisão, o atacante está de fora do duelo contra o Haiti, que acontece pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.

A comissão técnica seguirá monitorando diariamente a condição do jogador, que ainda passará por novas avaliações antes de ser liberado para retornar aos treinamentos integrados com o restante do elenco.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 19/06/2026 10:25
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