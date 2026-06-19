Quem Ama Cuida: Adriana termina de vez com Pedro após ameaça na prisão

Os próximos capítulos de "Quem Ama Cuida" prometem abalar um dos casais que já conquistou o coração dos telespectadores.
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No capítulo desta sexta-feira (19), Adriana (Letícia Colin) tomará uma decisão dolorosa e colocará fim ao relacionamento com Pedro (Chay Suede), mesmo após a recente declaração de amor feita pelo advogado.
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A atitude da fisioterapeuta será motivada por uma ameaça recebida dentro da prisão.
A ordem partirá de Pilar (Isabel Teixeira), que enviará um capanga para intimidar Adriana e deixar um aviso claro: caso ela continue ao lado de Pedro, a vida do advogado correrá perigo.
Temendo que algo grave aconteça com o homem que ama, Adriana optará por se afastar dele, provocando uma reviravolta na história e frustrando os planos do casal de permanecer unido durante o período em que ela cumpre pena.
Enquanto isso, Pilar seguirá movimentando os bastidores da disputa pela fortuna deixada por Arthur (Antonio Fagundes).
Determinada a ampliar sua influência sobre a herança do empresário, a vilã colocará em prática mais uma estratégia para retirar Tiago (Gui Ferraz) da lista de beneficiários.
A manobra, no entanto, não será bem recebida por Silvana (Belize Pombal). A tentativa de excluir o jovem da sucessão criará um conflito entre as duas aliadas, abrindo espaço para novos embates e possíveis rupturas nos próximos capítulos da novela das nove.
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