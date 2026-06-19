Deborah Secco traiu todos os namorados? Atriz revela a verdade; veja

Deborah Secco voltou a comentar um dos rumores mais conhecidos sobre sua vida pessoal em entrevista concedida ao canal de Maya Massafera.
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Na conversa, a atriz abordou especulações que circulam há anos e esclareceu sua versão sobre o assunto.
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Ao longo da entrevista, Deborah foi questionada sobre a fama de ter traído todos os parceiros com quem se relacionou.
A artista, no entanto, negou a interpretação que ganhou força ao longo do tempo e explicou o contexto por trás das declarações.
"Isso tem muitos anos já. Não traí o Hugo [ex-marido] e não traí meu namorado atual. Na verdade, nunca olhei como traição. Eu era traída, queria sair daquele relacionamento e não conseguia, e aí acabava me apaixonando por outra pessoa para poder sair do relacionamento", iniciou ela.
Segundo a atriz, suas falas foram distorcidas e acabaram gerando uma narrativa diferente daquilo que realmente aconteceu em seus relacionamentos.
Deborah afirmou que, em diversas ocasiões, foi ela quem sofreu com infidelidade dos parceiros.
"Eu fui traída por todos meus namorados, essa é a frase. Mas não pelo Hugo, não pelo atual. Eram relações tóxicas, de dependência emocional, relações mal construídas, sabe? Mesmo depois de ser traída eu ficava ali, não era mais feliz e acabava buscando me apaixonar por alguém para conseguir ir embora", explicou a atriz.
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