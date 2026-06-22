Ivete Sangalo reage ao descobrir gravidez de Sabrina Sato

O anúncio de que Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera de um filho movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (22) e despertou reações emocionadas entre amigos, familiares e diversas celebridades.
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Entre os famosos que celebraram a novidade, Ivete Sangalo fez questão de deixar uma mensagem carinhosa ao casal.
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Demonstrando felicidade com a notícia, a cantora comentou a publicação dos futuros papais e ressaltou o carinho que sente por ambos. "Amo vocês! Muito feliz", escreveu a artista, que rapidamente se juntou à onda de mensagens de congratulações.
A revelação da gravidez foi feita de maneira especial. Sabrina e Nicolas compartilharam um vídeo repleto de emoção ao lado de Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com Duda Nagle.
Na legenda da publicação, o casal resumiu o momento em uma frase carregada de significado: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo".
A postagem rapidamente reuniu milhares de comentários de apoio. Entre eles, a cantora e ex-BBB Manu Gavassi demonstrou entusiasmo ao receber a notícia. "Saaaaaa!!!!! Que notícia linda, muito emocionada por vocês. Toda a alegria e saúde do mundo!", escreveu.
A influenciadora Silvia Braz também não escondeu a emoção e deixou uma mensagem de carinho para a família. "Chorei de emoção por vocês! Deus abençoe essa família linda!", comentou.
Os familiares de Sabrina também participaram das celebrações. Kika Sato, mãe da apresentadora, compartilhou sua felicidade com a chegada de mais um integrante à família.
"Que lindo!!! Parabéns a Zoe, Sá e Nicolas!!! Que venha com muita saúde!!! Estou muito feliz", declarou.
Já Karina Sato, irmã da apresentadora, optou por uma mensagem breve, mas repleta de afeto. "Amo tanto", escreveu.
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