Em carta psicografada, ex-marido morto de Ana Paula Arósio defende atriz de acusações

Uma declaração recente da escritora e espiritualista Mônica Buonfiglio trouxe novamente à tona um dos episódios mais marcantes da vida da atriz Ana Paula Arósio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a paranormal relembrou a morte do empresário Luiz Carlos Leonardo Tjurs, então noivo da artista, ocorrida em 1996, e compartilhou sua versão sobre os acontecimentos que sucederam a tragédia.

Ao abordar o assunto, Mônica afirmou ter sido procurada pela mãe de Luiz Carlos pouco tempo após a morte do empresário.

Segundo ela, o objetivo da família era buscar respostas para o ocorrido e compreender as circunstâncias que envolveram o caso.

“Lembrei de uma psicografia que envolve a Ana Paula Arósio, do Luiz Carlos Tjurs, que foi namorado da Ana Paula em 1996”, começou a escritora.

Na sequência, a espiritualista relatou como teria sido o encontro com a mãe do empresário. “A mãe do Luiz Carlos foi me procurar, ela entrou e eu falei ‘Seu filho tirou a própria vida, foi isso mesmo?’. Ela começou a ficar emocionada e eu vi a menina, que era a Ana Paula”, explicou.

Mônica também declarou que, em sua interpretação, a mãe de Luiz Carlos buscava responsabilizar a atriz pela tragédia.

“E o que aconteceu? Se não me engano, ambos estavam num apartamento, ele com ciúme dela, ele desfere [um tiro] e ele desvive. Ela se sentiu muito culpada por causa disso. A mãe foi me procurar no intuito de meio que culpabilizar a Ana”, seguiu.

Ainda segundo a espiritualista, durante o que descreve como uma “canalização”, teria recebido uma mensagem em defesa da atriz.

“Uma das coisas que ela tentava me induzir a falar era culpar a Ana Paula, e ele lá me falava ‘Não, não permito, não é culpa da Ana, eu não tava bem, não culpe a Ana’ (…) Ele tinha problemas, talvez, de bipolaridade, depressão, na minha opinião”, completou.

O caso ganhou grande repercussão na época. Luiz Carlos Leonardo Tjurs tinha 29 anos e mantinha um relacionamento com Ana Paula Arósio, então com 21.

Os dois viviam em São Paulo e planejavam oficializar a união no mês seguinte. Naquele período, a atriz integrava o elenco da novela “Razão de Viver”, exibida pelo SBT.

Reportagens publicadas na ocasião informaram que o empresário deixou mensagens antes de sua morte.

De acordo com as investigações, ele relatava sentimentos de sofrimento emocional e suspeitas relacionadas ao relacionamento.

Um amigo próximo do casal contou à polícia ter recebido uma ligação de Ana Paula logo após o ocorrido e afirmou que a atriz estava profundamente abalada.

Em seus depoimentos, ela declarou não saber o que teria motivado a decisão do noivo e não conseguiu apontar uma causa específica para a tragédia.